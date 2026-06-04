Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди

·75·Авто
Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Аудио версияси

AvtoVAZ раҳбари Максим Соколовнинг маълум қилишича, Lada Азимут кроссовери ҳозирда турбо двигател билан синовдан ўтказилмоқда. Янги моделни серияли ишлаб чиқариш бўйича якуний қарор ушбу синовлар натижаларига кўра қабул қилинади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания раҳбарияти яқин келажакда флагман моделларга, биринчи навбатда Lada Азимут автомобилига гибрид ва турбо двигателларни ўрнатишни режалаштирмоқда. Бундай прототип жорий йилнинг охиригача кенг жамоатчиликка намойиш этилиши кутилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, гап фақат Россияда ишлаб чиқарилган агрегатлар ҳақида эмас, балки ҳамкорлик доирасида олинган двигателлар ҳақида бормоқда. Ҳозирги вақтда Lada брендининг Гранта, Веста, Нива, Ларгус ва Искра каби барча серияли моделлари фақат атмосферали двигателлар билан жиҳозланган.

Lada Азимут кроссоверини серияли ишлаб чиқариш жорий йилнинг учинчи чорагида бошланиши, сотувлар эса тўртинчи чоракка бориб йўлга қўйилиши режалаштирилган. Янги модел Lada Веста платформасининг модернизация қилинган варианти асосида қурилган.

Lada АзимутAvtoVAZТурбо ДвигателАвтомобилLada Веста
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Азимут гибрид прототипи тайёрланмоқдаКеча, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди