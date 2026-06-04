Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
AvtoVAZ раҳбари Максим Соколовнинг маълум қилишича, Lada Азимут кроссовери ҳозирда турбо двигател билан синовдан ўтказилмоқда. Янги моделни серияли ишлаб чиқариш бўйича якуний қарор ушбу синовлар натижаларига кўра қабул қилинади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания раҳбарияти яқин келажакда флагман моделларга, биринчи навбатда Lada Азимут автомобилига гибрид ва турбо двигателларни ўрнатишни режалаштирмоқда. Бундай прототип жорий йилнинг охиригача кенг жамоатчиликка намойиш этилиши кутилмоқда.
Таъкидлаш жоизки, гап фақат Россияда ишлаб чиқарилган агрегатлар ҳақида эмас, балки ҳамкорлик доирасида олинган двигателлар ҳақида бормоқда. Ҳозирги вақтда Lada брендининг Гранта, Веста, Нива, Ларгус ва Искра каби барча серияли моделлари фақат атмосферали двигателлар билан жиҳозланган.
Lada Азимут кроссоверини серияли ишлаб чиқариш жорий йилнинг учинчи чорагида бошланиши, сотувлар эса тўртинчи чоракка бориб йўлга қўйилиши режалаштирилган. Янги модел Lada Веста платформасининг модернизация қилинган варианти асосида қурилган.
…