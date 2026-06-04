Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этиб бошқа гранд клубга ўтиши мумкин

·244·Спорт
Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этиб бошқа гранд клубга ўтиши мумкин
Аудио версияси

Ливерпул жамоасининг ёзги трансфер режалари жиддий зарбага учради. Жамоанинг асосий нишони бўлиб турган Ян Диоманде Пари Сен-Жермен клубига бўлган меҳри ҳақида очиқчасига гапирди. РБ Леипзиг юлдузи Муҳаммад Салах ўрнини эгаллаши кутилаётган эди, бироқ унинг сўнгги баёноти футболчининг юраги Парк дес Принсес стадионига талпинаётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

19 ёшли вингер Англия Премер-лигаси клубларининг қизиқишига қарамай, оилавий сабабларга кўра Францияга қайтишни афзал кўрмоқда. "Келажагим? Бу билан шуғулланадиган жамоам бор. Мен бор эътиборимни ўйинга қаратишга ҳаракат қиляпман. Ёшлигимдан PSJга мухлислик қиламан, адашмасам отам ҳам ушбу клуб тарафдори бўлган. Ҳозирча келажак ҳақида ўйламаяпман, бор эътиборим Жаҳон чемпионатида", — деди Диоманде.

Бу ҳолат Мерсисайд клуби учун катта йўқотишдир, чунки улар иқтидорли футболчини Муҳаммад Салахнинг узоқ муддатли вориси сифатида кўраётган эди. Диоманде 2025-26 йилги мавсумда Бундеслига доирасида 33 та ўйинда 20 та голда иштирок этиб, ўзини кўрсата олди. Айниқса, унинг 118 та муваффақиятли дриблинги уни Европанинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айлантирди.

Ливерпул раҳбарияти учун муаммолар фақат Диоманде билан чекланиб қолмаяпти. Жамоанинг асосий ҳимоячиси Ибраҳима Конате эркин агент сифатида Реал Мадрид клубига ўтишга яқин турибди. Муҳаммад Салах ва тажрибали ҳимоячи Энди Робертсон ҳам жамоани тарк этиши тасдиқланган бир пайтда, Ян Диоманде трансферининг амалга ошмаслиги клуб учун оғир зарба бўлиши мумкин.

ЛиверпулPSJТрансферларЯн ДиомандеРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди