Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этиб бошқа гранд клубга ўтиши мумкин
Ливерпул жамоасининг ёзги трансфер режалари жиддий зарбага учради. Жамоанинг асосий нишони бўлиб турган Ян Диоманде Пари Сен-Жермен клубига бўлган меҳри ҳақида очиқчасига гапирди. РБ Леипзиг юлдузи Муҳаммад Салах ўрнини эгаллаши кутилаётган эди, бироқ унинг сўнгги баёноти футболчининг юраги Парк дес Принсес стадионига талпинаётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
19 ёшли вингер Англия Премер-лигаси клубларининг қизиқишига қарамай, оилавий сабабларга кўра Францияга қайтишни афзал кўрмоқда. "Келажагим? Бу билан шуғулланадиган жамоам бор. Мен бор эътиборимни ўйинга қаратишга ҳаракат қиляпман. Ёшлигимдан PSJга мухлислик қиламан, адашмасам отам ҳам ушбу клуб тарафдори бўлган. Ҳозирча келажак ҳақида ўйламаяпман, бор эътиборим Жаҳон чемпионатида", — деди Диоманде.
Бу ҳолат Мерсисайд клуби учун катта йўқотишдир, чунки улар иқтидорли футболчини Муҳаммад Салахнинг узоқ муддатли вориси сифатида кўраётган эди. Диоманде 2025-26 йилги мавсумда Бундеслига доирасида 33 та ўйинда 20 та голда иштирок этиб, ўзини кўрсата олди. Айниқса, унинг 118 та муваффақиятли дриблинги уни Европанинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айлантирди.
Ливерпул раҳбарияти учун муаммолар фақат Диоманде билан чекланиб қолмаяпти. Жамоанинг асосий ҳимоячиси Ибраҳима Конате эркин агент сифатида Реал Мадрид клубига ўтишга яқин турибди. Муҳаммад Салах ва тажрибали ҳимоячи Энди Робертсон ҳам жамоани тарк этиши тасдиқланган бир пайтда, Ян Диоманде трансферининг амалга ошмаслиги клуб учун оғир зарба бўлиши мумкин.
…