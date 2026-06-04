Huawei Nova Й74 тақдим этилди: 6620 мА·соат батарея ва махсус Х-тугмаси

·25·Техно
Huawei Nova Й74 тақдим этилди: 6620 мА·соат батарея ва махсус Х-тугмаси
Аудио версияси

Huawei компанияси ўзининг янги Nova Й74 смартфонини расман намойиш этди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг улкан сиғимли аккумулятори ва турли функцияларга тезкор кириш имконини берувчи янги аппарат Х-тугмасидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон 6620 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у 40 ваттли Huawei СуперЧарге тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Компаниянинг таъкидлашича, қурилма 30 соатгача видео кўриш, 60 соат мусиқа тинглаш ва тўхтовсиз икки сутка давомида суҳбатлашиш имконини беради. Шунингдек, у паст ҳароратларда ҳам барқарор ишлайди ва 30 дақиқада 53 фоизгача қувват олади.

Янги Х-тугмаси фойдаланувчига фонарни ёқиш, қўнғироқ қилиш ёки навигацияни ишга тушириш каби амалларни бир марта босиш орқали бажариш имконини беради. Қурилма 90 Hz частотали 6,67 дюймли ҲД+ дисплей ва Кирин 8000 процессори билан таъминланган.

Техник хусусиятларига кўра, Nova Й74 8 GB тезкор хотира ва 256 GB гача ички хотирага эга. Камера блоки 50 MP асосий модулдан иборат бўлса, селфи учун 8 MP олд камера ўрнатилган. Қурилма EMUI 12 операцион тизими бошқарувида ишлайди.

HuaweiNova Й74Ixbt.comКирин 8000EMUI 12
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади