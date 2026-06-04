Huawei Nova Й74 тақдим этилди: 6620 мА·соат батарея ва махсус Х-тугмаси
Huawei компанияси ўзининг янги Nova Й74 смартфонини расман намойиш этди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг улкан сиғимли аккумулятори ва турли функцияларга тезкор кириш имконини берувчи янги аппарат Х-тугмасидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфон 6620 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у 40 ваттли Huawei СуперЧарге тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Компаниянинг таъкидлашича, қурилма 30 соатгача видео кўриш, 60 соат мусиқа тинглаш ва тўхтовсиз икки сутка давомида суҳбатлашиш имконини беради. Шунингдек, у паст ҳароратларда ҳам барқарор ишлайди ва 30 дақиқада 53 фоизгача қувват олади.
Янги Х-тугмаси фойдаланувчига фонарни ёқиш, қўнғироқ қилиш ёки навигацияни ишга тушириш каби амалларни бир марта босиш орқали бажариш имконини беради. Қурилма 90 Hz частотали 6,67 дюймли ҲД+ дисплей ва Кирин 8000 процессори билан таъминланган.
Техник хусусиятларига кўра, Nova Й74 8 GB тезкор хотира ва 256 GB гача ички хотирага эга. Камера блоки 50 MP асосий модулдан иборат бўлса, селфи учун 8 MP олд камера ўрнатилган. Қурилма EMUI 12 операцион тизими бошқарувида ишлайди.
…