Бернардо Силва трансфери: Барселона кутишга мажбур бўлмоқда

·33·Спорт
Бернардо Силва трансфери: Барселона кутишга мажбур бўлмоқда
Аудио версияси

Барселона жамоаси Бернардо Силва билан шартнома имзолашни ўзининг асосий трансфер мақсадига айлантирган, бироқ бу жараён узоқ давом этадиган кутиш ўйинига айланиши кутилмоқда. Тажрибали футболчи кейинги қадами бўйича қарор қабул қилишга шошилмаяпти. Футболчининг агенти Жорге Мендес трансфер эксперти Fabrizio Romano билан суҳбатда: "Бернардо якуний қарорни Жаҳон чемпионатидан кейин қабул қилади", — дея маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, маҳоратли плеймейкер учун кураш ҳали ҳам очиқ қолмоқда. Манчестер Сити сафидаги муваффақиятли тўққиз йиллик фаолиятидан сўнг эркин агентга айланган Португалия терма жамоаси аъзоси Испанияга кўчиб ўтишни афзал кўрмоқда. Барселона қароргоҳида эса барча тайёргарликлар кўриб бўлинган: РАК1 радиосининг хабар беришича, жамоа бош мураббийи Ханси Флик 31 ёшли футболчи трансферига аллақачон розилик берган.

Mundo Deportivo нашрининг қўшимча қилишича, Барселона ушбу трансфер пойгасида асосий фаворит ҳисобланади. Бернардо Силва Камп Ноуга кўчиб ўтиш учун маошининг сезиларли даражада камайишига ҳам рози эканлигини билдирган. Бироқ, бундай даражадаги эркин агентнинг бозорда пайдо бўлиши бошқа гранд жамоалар эътиборини ҳам тортмоқда. Ҳозирда Атлетико Мадрид ва Ювентус ҳам футболчи учун жиддий кураш олиб бормоқда.

Бернардо Силва 2017-йилдан бери Этиҳад стадионида тўп суриб, Пеп Гуардиола қўл остида жамоанинг олтин даврини яратишда муҳим рол ўйнади. Апрел ойида клуб ва футболчи мавсум якунида хайрлашишларини расман тасдиқлашган эди. Силва Манчестер Сити мухлислари билан хайрлашар экан, биргаликда эришилган ютуқлар унинг қалбида абадий қолишини таъкидлаб ўтди.

БарселонаБернардо СилваМанчестер СитиПортугалияИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди