Бернардо Силва трансфери: Барселона кутишга мажбур бўлмоқда
Барселона жамоаси Бернардо Силва билан шартнома имзолашни ўзининг асосий трансфер мақсадига айлантирган, бироқ бу жараён узоқ давом этадиган кутиш ўйинига айланиши кутилмоқда. Тажрибали футболчи кейинги қадами бўйича қарор қабул қилишга шошилмаяпти. Футболчининг агенти Жорге Мендес трансфер эксперти Fabrizio Romano билан суҳбатда: "Бернардо якуний қарорни Жаҳон чемпионатидан кейин қабул қилади", — дея маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, маҳоратли плеймейкер учун кураш ҳали ҳам очиқ қолмоқда. Манчестер Сити сафидаги муваффақиятли тўққиз йиллик фаолиятидан сўнг эркин агентга айланган Португалия терма жамоаси аъзоси Испанияга кўчиб ўтишни афзал кўрмоқда. Барселона қароргоҳида эса барча тайёргарликлар кўриб бўлинган: РАК1 радиосининг хабар беришича, жамоа бош мураббийи Ханси Флик 31 ёшли футболчи трансферига аллақачон розилик берган.
Mundo Deportivo нашрининг қўшимча қилишича, Барселона ушбу трансфер пойгасида асосий фаворит ҳисобланади. Бернардо Силва Камп Ноуга кўчиб ўтиш учун маошининг сезиларли даражада камайишига ҳам рози эканлигини билдирган. Бироқ, бундай даражадаги эркин агентнинг бозорда пайдо бўлиши бошқа гранд жамоалар эътиборини ҳам тортмоқда. Ҳозирда Атлетико Мадрид ва Ювентус ҳам футболчи учун жиддий кураш олиб бормоқда.
Бернардо Силва 2017-йилдан бери Этиҳад стадионида тўп суриб, Пеп Гуардиола қўл остида жамоанинг олтин даврини яратишда муҳим рол ўйнади. Апрел ойида клуб ва футболчи мавсум якунида хайрлашишларини расман тасдиқлашган эди. Силва Манчестер Сити мухлислари билан хайрлашар экан, биргаликда эришилган ютуқлар унинг қалбида абадий қолишини таъкидлаб ўтди.
…