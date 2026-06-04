Xiaomi компанияси батарея ҳолатини кўрсатувчи арзон повербанк чиқарди
Xiaomi компанияси Хитойда янги Xiaomi Повер Банк 10000 Поккет Эдитион 2026 моделини тақдим этди. Қурилманинг нархи бор-йўғи 19 долларни ташкил этади. Ушбу гаджетнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у махсус батареяни бошқариш тизими билан жиҳозланган бўлиб, фойдаланувчилар уни USB-C порти орқали компьютерга улаб, аккумулятор ҳолати ҳақидаги батафсил маълумотларни кўришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тизим орқали қувватлаш сиклларининг аниқ сони, ҳарорат кўрсаткичлари, қувватлаш тарихи ва батареянинг умумий деградация даражасини кузатиш имконияти мавжуд. Қурилма Хитойнинг янги GB 47372-2026 хавфсизлик стандартига тўлиқ жавоб беради. Xiaomi маълумотларига кўра, аккумулятор элементлари игна билан тешиш, 12 кН босим остида сиқиш ва бир соат давомида 135°К иссиқликда сақлаш каби қаттиқ синовлардан муваффақиятли ўтган.
Повербанк 2К+1А портлар конфигурациясига эга: унга ўрнатилган USB-C кабели, қўшимча USB-C порти ва стандарт USB-А порти мавжуд. Ўрнатилган кабел 22,5 В қувватда икки томонлама зарядлашни қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилма ПД 3.0, ҚК 3.0, ППС, АФК ва СКП каби тезкор қувватлаш протоколлари билан мос келади, бу эса уни замонавий смартфон ва планшетлар учун универсал қилади.
Хавфсизликни таъминлаш учун қурилмада қисқа туташув ва юқори кучланишдан ҳимоя қилувчи 16 босқичли тизим жорий этилган. 10 000 мА/соат (37 В·соат) сиғим халқаро авиация нормаларига мос келади, яни уни самолёт бортига олиб чиқиш тақиқланмайди. Корпус поликарбонат ва АБС-пластикдан ишланган бўлиб, у оч жигарранг ва кулранг-мовий рангларда сотувга чиқди.
…