Xiaomi компанияси батарея ҳолатини кўрсатувчи арзон повербанк чиқарди

·62·Техно
Xiaomi компанияси батарея ҳолатини кўрсатувчи арзон повербанк чиқарди
Аудио версияси

Xiaomi компанияси Хитойда янги Xiaomi Повер Банк 10000 Поккет Эдитион 2026 моделини тақдим этди. Қурилманинг нархи бор-йўғи 19 долларни ташкил этади. Ушбу гаджетнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у махсус батареяни бошқариш тизими билан жиҳозланган бўлиб, фойдаланувчилар уни USB-C порти орқали компьютерга улаб, аккумулятор ҳолати ҳақидаги батафсил маълумотларни кўришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизим орқали қувватлаш сиклларининг аниқ сони, ҳарорат кўрсаткичлари, қувватлаш тарихи ва батареянинг умумий деградация даражасини кузатиш имконияти мавжуд. Қурилма Хитойнинг янги GB 47372-2026 хавфсизлик стандартига тўлиқ жавоб беради. Xiaomi маълумотларига кўра, аккумулятор элементлари игна билан тешиш, 12 кН босим остида сиқиш ва бир соат давомида 135°К иссиқликда сақлаш каби қаттиқ синовлардан муваффақиятли ўтган.

Повербанк 2К+1А портлар конфигурациясига эга: унга ўрнатилган USB-C кабели, қўшимча USB-C порти ва стандарт USB-А порти мавжуд. Ўрнатилган кабел 22,5 В қувватда икки томонлама зарядлашни қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилма ПД 3.0, ҚК 3.0, ППС, АФК ва СКП каби тезкор қувватлаш протоколлари билан мос келади, бу эса уни замонавий смартфон ва планшетлар учун универсал қилади.

Хавфсизликни таъминлаш учун қурилмада қисқа туташув ва юқори кучланишдан ҳимоя қилувчи 16 босқичли тизим жорий этилган. 10 000 мА/соат (37 В·соат) сиғим халқаро авиация нормаларига мос келади, яни уни самолёт бортига олиб чиқиш тақиқланмайди. Корпус поликарбонат ва АБС-пластикдан ишланган бўлиб, у оч жигарранг ва кулранг-мовий рангларда сотувга чиқди.

XiaomiПовербанкТехнологияГаджетАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади