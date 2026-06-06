Renault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтди
Ўтган йилнинг июль ойида Renault Груп директорлар кенгашининг тажрибали, аммо оммага унчалик таниш бўлмаган аъзоси Франчоис Proвост кутилмаганда Лука де Мео ўрнига бош директор лавозимини эгаллади. Ўшанда кўпчилик Proвост де Меонинг юлдузлик мақоми ёки сарлавҳаларга чиқиш қобилиятини такрорлашга интилмаслигини тахмин қилган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Лука де Мео бутун Европа бўйлаб автомобил компанияларини инқироздан олиб чиқиш ва ўз ютуқларини кенг тарғиб қилиш бўйича мутахассис сифатида танилган бўлса, Proвост анча вазмин ва камтарин раҳбар сифатида кўринди. У Дасиа раҳбари Денис Ле Вот каби динамик номзодлар орасидан танлаб олинган эди.
Расмий фотосуратларда кўзойнак таққан, бўйи баланд ва мулойим кўринишга эга бўлган 57 ёшли Proвост кўпроқ университет ректори ёки диний хизматчини эслатади. Бироқ, унинг бошқаруви остида Renault ўзининг энг махфий лойиҳаларини ва келажакдаги моделларини синовдан ўтказишни давом эттирмоқда.
Ҳозирда компания раҳбарияти янги авлод автомобилларини ишлаб чиқиш жараёнида бевосита иштирок этмоқда. Бу эса бренднинг келажакдаги стратегияси нафақат маркетинг, балки чуқур муҳандислик ечимларига асосланишидан далолат беради.
…