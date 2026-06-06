Renault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтди

·19·Авто
Renault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтди

Ўтган йилнинг июль ойида Renault Груп директорлар кенгашининг тажрибали, аммо оммага унчалик таниш бўлмаган аъзоси Франчоис Proвост кутилмаганда Лука де Мео ўрнига бош директор лавозимини эгаллади. Ўшанда кўпчилик Proвост де Меонинг юлдузлик мақоми ёки сарлавҳаларга чиқиш қобилиятини такрорлашга интилмаслигини тахмин қилган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Лука де Мео бутун Европа бўйлаб автомобил компанияларини инқироздан олиб чиқиш ва ўз ютуқларини кенг тарғиб қилиш бўйича мутахассис сифатида танилган бўлса, Proвост анча вазмин ва камтарин раҳбар сифатида кўринди. У Дасиа раҳбари Денис Ле Вот каби динамик номзодлар орасидан танлаб олинган эди.

Расмий фотосуратларда кўзойнак таққан, бўйи баланд ва мулойим кўринишга эга бўлган 57 ёшли Proвост кўпроқ университет ректори ёки диний хизматчини эслатади. Бироқ, унинг бошқаруви остида Renault ўзининг энг махфий лойиҳаларини ва келажакдаги моделларини синовдан ўтказишни давом эттирмоқда.

Ҳозирда компания раҳбарияти янги авлод автомобилларини ишлаб чиқиш жараёнида бевосита иштирок этмоқда. Бу эса бренднинг келажакдаги стратегияси нафақат маркетинг, балки чуқур муҳандислик ечимларига асосланишидан далолат беради.

RenaultФранчоис ProвостАвтомобилТехнологияСаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирдиРАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирдиБугун, 06:56Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаАвтомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаКеча, 17:05Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиАвтотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиКеча, 16:52Lada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиLada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиКеча, 11:58Буюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиБуюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиКеча, 10:25Lada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўладиLada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўладиКеча, 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади