Райан Шерки Криштиану Роналдуни тарихдаги энг буюк футболчи деб атади
“Манчестер Сити” яримҳимоячиси Райан Шерки футбол тарихидаги энг яхши ўйинчи ким экани ҳақида ўз фикрини билдирди. Франциялик иқтидор эгаси учун бу саволга жавоб аниқ: у Криштиану Роналдуни барча даврларнинг энг буюк футболчиси деб ҳисоблайди.
Telefoot нашрига берган интервьюсида Шерки португалиялик юлдузга бўлган ҳурматини яширмади. Унинг айтишича, Роналду нафақат футболдаги энг катта шахслардан бири, балки шахсан уни илҳомлантирган асосий инсон ҳам ҳисобланади.
“Роналду — тарихдаги энг яхши футболчи. У — менинг кумирим ва мени энг кўп илҳомлантирадиган инсон”, — деди Райан Шерки.
Бу сўзлар 22 ёшли футболчининг Криштиану Роналдуга қанчалик катта ҳурмат билан қарашини кўрсатади. Бугунги авлоднинг кўплаб ёш футболчилари айнан Роналдунинг интизоми, меҳнаткашлиги, ғалабага чанқоқлиги ва йиллар давомида юқори савияни сақлаб келганидан илҳом олиб улғайган. Шерки ҳам шулар қаторида.
Криштиану Роналду футболда деярли барча чўққиларни забт этган юлдузлардан бири ҳисобланади. У клублар даражасида ҳам, Португалия миллий терма жамоаси сафида ҳам улкан натижаларга эришган. Аммо унинг энг катта мероси фақат голлар, рекордлар ва совринлар билан чекланмайди. Роналду бутун бир авлодга профессионаллик нималигини кўрсатиб берган футболчи сифатида ҳам қадрланади.
Шеркининг бундай фикр билдириши бежиз эмас. Ёш яримҳимоячи ҳозирда “Манчестер Сити” сафида тўп тепмоқда ва ўз фаолиятида янги чўққилар сари интилаётган футболчилардан бири ҳисобланади. Пеп Гвардиола тизимида ўйнаш, юқори рақобатда ўзини кўрсатиш ва АПЛ каби кучли чемпионатда ажралиб туриш ҳар қандай футболчи учун катта синов.
Райан Шерки сўнгги вақтларда Англия футболида эътибор марказига чиқмоқда. Аввалроқ у PFA талқинига кўра Премьер-лиганинг энг яхши футболчиси ҳамда энг яхши ёш ўйинчиси бўлишга номзодлар қаторидан жой олганди. Бу эса унинг мавсум давомидаги барқарор ўйини ва ўсиши юқори баҳоланаётганини англатади.
Шерки техник жиҳатдан кучли, тўп билан эркин ҳаракат қиладиган, рақибни алдаб ўтиш ва ҳужумда креатив қарор қабул қилиш қобилиятига эга футболчи сифатида танилмоқда. Ундаги ижодкорлик ва майдондаги эркинлик уни “Манчестер Сити”нинг муҳим футболчиларидан бирига айлантириши мумкин.
Роналду эса ҳозир 41 ёшида “Ан Наср” сафида тўп тепмоқда. Унинг ёши катта бўлишига қарамай, футболга бўлган муносабати, машғулотлардаги интизоми ва ғалабага интилиши ҳали ҳам кўпчилик учун намуна бўлиб қолмоқда. Айнан шу жиҳатлар Шерки каби ёш футболчиларни илҳомлантиради.
Футболда “энг буюк” ким деган баҳс доим давом этади. Кимдир Роналдуни танлайди, кимдир бошқа юлдузларни. Аммо Шерки ўз позициясини аниқ билдирди. У учун Криштиану Роналду — энг юқори намуна, футболдаги кумир ва илҳом манбаи.
Бу фикр яна бир нарсани кўрсатади: Роналдунинг таъсири ҳали ҳам янги авлод футболчилари орасида жуда кучли. У фақат ўз даврининг қаҳрамони бўлиб қолмади, балки кейинги авлодлар учун ҳам ўлчов нуқтасига айланди.
Райан Шерки эса ҳали фаолиятининг бошида. У олдида катта имкониятлар, кучли рақобат ва ўзини исботлаш учун кўплаб муҳим ўйинлар турибди. Агар у Роналду каби меҳнат, интизом ва доимий ўсиш йўлидан борса, келажакда янада катта натижаларга эришиши мумкин.
Ҳозирча эса Шерки ўз кумирини очиқ айтди. У учун футбол тарихидаги энг буюк футболчи — Криштиану Роналду. Бу гап мухлислар орасида яна баҳсларни қиздириши аниқ. Лекин футбол шуниси билан қизиқ: ҳар бир авлоднинг ўз қаҳрамони, ҳар бир футболчининг эса ўз илҳом манбаи бор.
…