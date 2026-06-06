Вилья Мессининг футбол тарихидаги буюклигини яна бир бор эътироф этди

·82·Спорт
Вилья Мессининг футбол тарихидаги буюклигини яна бир бор эътироф этди

Каталониянинг «Барселона» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоаси афсонавий ҳужумчиси Давид Вилья ўз вақтида бир жамоада бирга тўп сурган қадрдон жамоадоши, футбол сеҳргари Лионель Месси ҳақида самимий ва ҳайратга тўла фикрларини билдириб ўтди.

Дунё футболи тарихида ўзига хос ўринга эга бўлган бу икки юлдузнинг «Камп Ноу» яшил майдонидаги ажойиб ҳамкорлиги ҳамон мухлислар ёдида. «Эль Гуахе» (Давид Вильянинг лақаби) аргентиналик феноменнинг нафақат миллионлар ўйинига, балки умуман жаҳон спортига кўрсатган беқиёс таъсирини алоҳида таъкидлади.

«Урган голларимнинг деярли барчасида Мессининг ҳиссаси бор»

Давид Вилья «Барселона» либосида ўтказган сермаҳсул йилларини ёдга олар экан, Мессининг майдондаги ажойиб узатмалари ва шерикларини голли вазиятга чиқаришдаги ноёб қобилиятига юқори баҳо берди.

«Мессининг футбол ва умуман спорт оламига кўрсатган таъсирини мутлақо инкор этиб бўлмайди, у беқиёсдир. Мен 'Барселона' таркибида ҳаракат қилган даврларимда рақиблар дарвозасига жами 49 та гол уришга муваффақ бўлганман. Энг қизиғи, ушбу киритилган тўпларнинг деярли барчаси айнан Леонинг сеҳрли ва заргарона узатмаларидан сўнг амалга ошган», — дея тан олди испаниялик тўпурар.

Афсонавий ҳужумчи сўзида давом этар экан, футбол оламида Леога тенг келадиган бошқа фигура мавжуд эмаслигини қатъий таъкидлади:

«Мен фаолиятим давомида ҳеч қачон у каби ноёб ва фавқулодда маҳоратли ўйинчини кўрмаганман. Месси — шубҳасиз, дунёнинг энг яхши футболчисидир».

Тарихий давр: Даҳшатли тандемнинг сеҳрли рақамлари

Испания футболи тарихидаги энг буюк тўпурар ҳисобланган Давид Вилья 2010 йилдан 2013 йилга қадар «кўк-анорранглилар» шарафини ҳимоя қилган. Айнан мана шу уч йиллик олтин даврда у аргентиналик даҳо билан биргаликда Ла Лига ва Европа Чемпионлар лигасида ҳақиқий фурор кўтарган эди.

Футболчи мақоми

Клубдаги фаолият даври

«Барселона»даги голлари сони

Давид Вилья (Испания терма жамоаси рекордчиси)

2010–2013 йиллар

49 та гол (аксарияти Месси ассистларидан)

Замин шарҳи: Пеп Гвардиола давридаги «Барселона»нинг енгилмас кучга айланишида Давид Вильянинг ҳужум марказидаги ва қанотлардаги маҳорати жуда катта рол ўйнаган. Аммо Вилья каби буюк тўпурарнинг ҳам Месси қаршисида бош эгиб, унинг устунлигини тан олиши, Лео нафақат индивидуал жиҳатдан, балки жамоадошларини ҳам юқори даражага олиб чиқувчи ҳақиқий сардор бўлганидан далолат беради. Бу икки юлдузнинг майдондаги тушунишиши Каталония клуби тарихидаги энг гўзал саҳифалардан биридир.

Жаҳон футболи афсоналари ҳаётидаги энг қизиқарли хотиралар, эксклюзив интервюлар ва футбол оламининг энг сара таҳлилий мақолаларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

БарселонаЛионель МессиДавид ВильяИспанияКамп Ноу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди