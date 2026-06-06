Вилья Мессининг футбол тарихидаги буюклигини яна бир бор эътироф этди
Каталониянинг «Барселона» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоаси афсонавий ҳужумчиси Давид Вилья ўз вақтида бир жамоада бирга тўп сурган қадрдон жамоадоши, футбол сеҳргари Лионель Месси ҳақида самимий ва ҳайратга тўла фикрларини билдириб ўтди.
Дунё футболи тарихида ўзига хос ўринга эга бўлган бу икки юлдузнинг «Камп Ноу» яшил майдонидаги ажойиб ҳамкорлиги ҳамон мухлислар ёдида. «Эль Гуахе» (Давид Вильянинг лақаби) аргентиналик феноменнинг нафақат миллионлар ўйинига, балки умуман жаҳон спортига кўрсатган беқиёс таъсирини алоҳида таъкидлади.
«Урган голларимнинг деярли барчасида Мессининг ҳиссаси бор»
Давид Вилья «Барселона» либосида ўтказган сермаҳсул йилларини ёдга олар экан, Мессининг майдондаги ажойиб узатмалари ва шерикларини голли вазиятга чиқаришдаги ноёб қобилиятига юқори баҳо берди.
«Мессининг футбол ва умуман спорт оламига кўрсатган таъсирини мутлақо инкор этиб бўлмайди, у беқиёсдир. Мен 'Барселона' таркибида ҳаракат қилган даврларимда рақиблар дарвозасига жами 49 та гол уришга муваффақ бўлганман. Энг қизиғи, ушбу киритилган тўпларнинг деярли барчаси айнан Леонинг сеҳрли ва заргарона узатмаларидан сўнг амалга ошган», — дея тан олди испаниялик тўпурар.
Афсонавий ҳужумчи сўзида давом этар экан, футбол оламида Леога тенг келадиган бошқа фигура мавжуд эмаслигини қатъий таъкидлади:
«Мен фаолиятим давомида ҳеч қачон у каби ноёб ва фавқулодда маҳоратли ўйинчини кўрмаганман. Месси — шубҳасиз, дунёнинг энг яхши футболчисидир».
Тарихий давр: Даҳшатли тандемнинг сеҳрли рақамлари
Испания футболи тарихидаги энг буюк тўпурар ҳисобланган Давид Вилья 2010 йилдан 2013 йилга қадар «кўк-анорранглилар» шарафини ҳимоя қилган. Айнан мана шу уч йиллик олтин даврда у аргентиналик даҳо билан биргаликда Ла Лига ва Европа Чемпионлар лигасида ҳақиқий фурор кўтарган эди.
Футболчи мақоми
Клубдаги фаолият даври
«Барселона»даги голлари сони
Давид Вилья (Испания терма жамоаси рекордчиси)
2010–2013 йиллар
49 та гол (аксарияти Месси ассистларидан)
Замин шарҳи: Пеп Гвардиола давридаги «Барселона»нинг енгилмас кучга айланишида Давид Вильянинг ҳужум марказидаги ва қанотлардаги маҳорати жуда катта рол ўйнаган. Аммо Вилья каби буюк тўпурарнинг ҳам Месси қаршисида бош эгиб, унинг устунлигини тан олиши, Лео нафақат индивидуал жиҳатдан, балки жамоадошларини ҳам юқори даражага олиб чиқувчи ҳақиқий сардор бўлганидан далолат беради. Бу икки юлдузнинг майдондаги тушунишиши Каталония клуби тарихидаги энг гўзал саҳифалардан биридир.
Жаҳон футболи афсоналари ҳаётидаги энг қизиқарли хотиралар, эксклюзив интервюлар ва футбол оламининг энг сара таҳлилий мақолаларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…