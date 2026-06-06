«ПСЖ» «Реал Мадрид»нинг 150 миллион евролик таклифини рад этишга тайёр

·105·Спорт
«ПСЖ» «Реал Мадрид»нинг 150 миллион евролик таклифини рад этишга тайёр

Франция ва Европа футболида катта гегемонлик ўрнатиб, Лига 1 ҳамда Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги бош совринини ўз музейига олиб кирган «Пари Сен-Жермен» клуби ёзги трансферлар ойнасида кутилмаган ва қатъий қарорга келди. Париж гранди раҳбарияти айни дамда қитъанинг энг етакчи жамоалари диққат марказида бўлиб турган икки нафар португалиялик ярим ҳимоячи — Витинья ва Жоау Невешнинг трансферига бутунлай тақиқ қўйди.

Европа футболи инсайдлари тарқалишда давом этаётган бир пайтда, Париж клуби ўз етакчиларини ҳеч қандай пулга сотиб юбормаслигини маълум қилди.

Флорентино Переснинг сайловолди кампанияси ва «ПСЖ» хотиржамлиги

НАТИЖАДА, Испаниянинг нуфузли «Mundo Deportivo» нашри тарқатган махсус хабарларга кўра, ушбу иқтидорли ижрочиларнинг Мадриднинг «Реал» клубига ўтиши мутлақо имконсиз. Ҳаттоки, мадридликлар клуби хўжайини Флорентино Перес оммага ваъда қилганидек, улардан бири учун трансфер бозорини ларзага солувчи 150 миллион евролик астрономик маблағ таклиф қилган тақдирда ҳам, парижликлар бу келишувга асло розилик бермайди.

Париж клуби инсайдерлари бу вазият ортида қандай сиёсий ўйинлар турганини жуда яхши англаб туришибди:

  • Сайлов ўйинлари: «ПСЖ» раҳбарияти Мадрид суперклубининг бу қизиқиши соф спорт принципларидан ташқари, Флорентино Перес иштирок этаётган «Реал Мадрид» президентлик сайловлари билан бевосита боғлиқ эканини тушуниб турибди.

  • Аралашмаслик позицияси: Париж томони Испаниядаги бу ички сиёсий жараёнларга ва Переснинг сайловолди кампаниясига ўз футболчилари орқали воситачи бўлишни қатъиян истамайди.

Футболчиларнинг содиқлиги ва Париж жамоасининг режалари

Энг муҳими, айни дамда Франция пойтахтида ички муҳит ўта барқарор ва хотиржам. Клуб ички манбаларининг таъкидлашича, на Витинья ва на Жоау Невешда жамоани тарк этиш ёки Мадридга кўчиб ўтиш истаги мавжуд эмас.

Футболчининг исми

Майдондаги амплуаси

Клубнинг трансфер бўйича якуний қарори

Витинья

Марказий ярим ҳимоячи

Сотилмайди! Музокаралар учун бутунлай ёпиқ.

Жоау Невеш

Таянч ярим ҳимоячиси

Сотилмайди! Клубнинг келажакдаги асосий лойиҳаси.

Футболчиларнинг ўзлари ҳам амалдаги чемпион таркибида бахтли эканликлари боис, «ПСЖ» раҳбарияти «Реал» томонидан бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай молиявий ҳужумлардан ёки 150 миллион евролик расмий сўровлардан заррача хавотир олаётгани йўқ.

Замин шарҳи: «ПСЖ» ва «Реал Мадрид» ўртасидаги трансфер урушлари доимо футбол оламининг диққат марказида бўлиб келган. Килиан Мбаппе трансферидан сўнг парижликлар Мадрид грандига ўз юлдузларини осонликча бой бериб қўймоқчи эмасликларини очиқ-ойдин кўрсатишмоқда. Айниқса, жамоа Европа Чемпионлар лигасида зафар қучган бир даврда, таркиб ядросини ташкил этувчи Витинья ва Невеш каби фигураларни сақлаб қолиш клубнинг келажакдаги янги ғалабалари учун пойдевор вазифасини ўтайди.

Жаҳон футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, топ-клублар ўртасидаги яширин келишувлар ва эксклюзив спорт инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Пари Сен-ЖерменРеал МадридВитиньяЖоау НевешФлорентино Перес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди