«ПСЖ» «Реал Мадрид»нинг 150 миллион евролик таклифини рад этишга тайёр
Франция ва Европа футболида катта гегемонлик ўрнатиб, Лига 1 ҳамда Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги бош совринини ўз музейига олиб кирган «Пари Сен-Жермен» клуби ёзги трансферлар ойнасида кутилмаган ва қатъий қарорга келди. Париж гранди раҳбарияти айни дамда қитъанинг энг етакчи жамоалари диққат марказида бўлиб турган икки нафар португалиялик ярим ҳимоячи — Витинья ва Жоау Невешнинг трансферига бутунлай тақиқ қўйди.
Европа футболи инсайдлари тарқалишда давом этаётган бир пайтда, Париж клуби ўз етакчиларини ҳеч қандай пулга сотиб юбормаслигини маълум қилди.
Флорентино Переснинг сайловолди кампанияси ва «ПСЖ» хотиржамлиги
НАТИЖАДА, Испаниянинг нуфузли «Mundo Deportivo» нашри тарқатган махсус хабарларга кўра, ушбу иқтидорли ижрочиларнинг Мадриднинг «Реал» клубига ўтиши мутлақо имконсиз. Ҳаттоки, мадридликлар клуби хўжайини Флорентино Перес оммага ваъда қилганидек, улардан бири учун трансфер бозорини ларзага солувчи 150 миллион евролик астрономик маблағ таклиф қилган тақдирда ҳам, парижликлар бу келишувга асло розилик бермайди.
Париж клуби инсайдерлари бу вазият ортида қандай сиёсий ўйинлар турганини жуда яхши англаб туришибди:
Сайлов ўйинлари: «ПСЖ» раҳбарияти Мадрид суперклубининг бу қизиқиши соф спорт принципларидан ташқари, Флорентино Перес иштирок этаётган «Реал Мадрид» президентлик сайловлари билан бевосита боғлиқ эканини тушуниб турибди.
Аралашмаслик позицияси: Париж томони Испаниядаги бу ички сиёсий жараёнларга ва Переснинг сайловолди кампаниясига ўз футболчилари орқали воситачи бўлишни қатъиян истамайди.
Футболчиларнинг содиқлиги ва Париж жамоасининг режалари
Энг муҳими, айни дамда Франция пойтахтида ички муҳит ўта барқарор ва хотиржам. Клуб ички манбаларининг таъкидлашича, на Витинья ва на Жоау Невешда жамоани тарк этиш ёки Мадридга кўчиб ўтиш истаги мавжуд эмас.
Футболчининг исми
Майдондаги амплуаси
Клубнинг трансфер бўйича якуний қарори
Витинья
Марказий ярим ҳимоячи
Сотилмайди! Музокаралар учун бутунлай ёпиқ.
Жоау Невеш
Таянч ярим ҳимоячиси
Сотилмайди! Клубнинг келажакдаги асосий лойиҳаси.
Футболчиларнинг ўзлари ҳам амалдаги чемпион таркибида бахтли эканликлари боис, «ПСЖ» раҳбарияти «Реал» томонидан бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай молиявий ҳужумлардан ёки 150 миллион евролик расмий сўровлардан заррача хавотир олаётгани йўқ.
Замин шарҳи: «ПСЖ» ва «Реал Мадрид» ўртасидаги трансфер урушлари доимо футбол оламининг диққат марказида бўлиб келган. Килиан Мбаппе трансферидан сўнг парижликлар Мадрид грандига ўз юлдузларини осонликча бой бериб қўймоқчи эмасликларини очиқ-ойдин кўрсатишмоқда. Айниқса, жамоа Европа Чемпионлар лигасида зафар қучган бир даврда, таркиб ядросини ташкил этувчи Витинья ва Невеш каби фигураларни сақлаб қолиш клубнинг келажакдаги янги ғалабалари учун пойдевор вазифасини ўтайди.
Жаҳон футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, топ-клублар ўртасидаги яширин келишувлар ва эксклюзив спорт инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…