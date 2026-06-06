Ugreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этди
Компутех 2026 кўргазасида Ugreen компанияси ўзининг янги Неодриве Го 40с ташқи ССД дискини намойиш этди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унга ўрнатилган сенсорли статус-дисплейдир. Ҳозирча ушбу гаджет прототип кўринишида тақдим этилган бўлиб, у якуний маҳсулот концепциясини акс эттиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилма ичида аккумулятор мавжуд эмас, шунинг учун экран фақат USB орқали уланганда ишлайди. Ugreen компаниясининг асосий ғояси — махсус тизим утилиталарига кирмасдан, ССД ҳолатини максимал даражада яққол кўрсатиб беришдир. Дисплейда драйвер ҳарорати, файлларни нусхалаш пайтидаги маълумот узатиш тезлиги ҳамда хотира ресурси (TBВ кўрсаткичи) акс этиши режалаштирилган.
Шунингдек, кўргазмада USB уланиш тезлиги ҳақидаги маълумотлар ҳам алоҳида намойиш этилди. Компания ниятига кўра, бундай маълумотлар тизим ичкарисида яширин бўлмасдан, фойдаланувчи учун "шу ерда ва ҳозир" режимида очиқ бўлиши керак. Яна бир ноодатий функция — сенсорли экран орқали парол билан ҳимоялашдир. Парол тўғридан-тўғри дисплейдаги рақамли клавиатура ёрдамида киритилади.
Неодриве Го 40с моделининг бозорга чиқиш муддати ва нархи ҳозирча эълон қилинмади. Маълумки, ушбу линия 1 TB, 2 TB ва 4 TB ҳажмли версияларни ўз ичига олади.
…