Перес «Манчестер Сити» юлдузи Родрининг трансферидан буткул воз кечди
Европа трансфер бозори ва футбол саҳнасида кутилмаган ва шов-шувли геосиёсий бурилишлар давом этмоқда. 2024 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби, сайёрамизнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири Родри Эрнандесни анча вақтдан бери ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти кутилмаганда ушбу режадан воз кечди.
Инсайдерлик маълумотларига кўра, «Қироллик клуби» хўжайини Флорентино Перес «Манчестер Сити»нинг тажрибали ва маҳоратли ярим ҳимоячисини Мадридга олиб келиш ғоясидан бутунлай фикрини ўзгартирган.
Тўғридан-тўғри мулоқот ва трансфернинг тўхтатилиши
Мазкур инқилобий хабарни таниқли спорт журналисти ва инсайдер Маттео Моретто Испаниянинг нуфузли «Marca» нашрига берган эксклюзив интервьюсида расман ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, икки гранд клуб ўртасида ушбу масала бўйича яширин алоқалар ўрнатилган:
«Менга етиб келган ишончли маълумотларга қараганда, 'Реал Мадрид' ва 'Манчестер Сити' раҳбарияти ўртасида тўғридан-тўғри мулоқот бўлиб ўтган. Ҳозирда Англия клуби мутасаддилари Мадрид томони Родрини харид қилиш ниятидан воз кечганини жуда яхши билишади. Тўғрисини айтсам, Флорентино Перес айни дамда Родрининг трансферини умуман истамаяпти ва бу борадаги барча музокаралар тўхтатилган, ҳеч қандай силжиш мавжуд эмас», — дейди Моретто.
Родрининг амалдаги шартномаси ва бозор баҳоси
Англия футболида Хосеп Гвардиола тактик схемаларининг бош пойдевори ҳисобланган испаниялик юлдузнинг жорий ҳолати ва статистик рақамлари қуйидаги кўринишга эга:
Футболчининг мақоми
Шартнома муддати
Ўтган мавсумдаги кўрсаткичи
«Transfermarkt» баҳоси
2024 йилги «Олтин тўп» соҳиби
2027 йил ёзигача
33 та ўйин / 2 та гол
50 миллион евро
Ушбу рақамлар Родрининг ҳамон юқори даражада эканини кўрсатса-да, Мадрид грандининг трансфер сиёсати бошқа йўналишга бурилгани аён бўлмоқда.
Замин шарҳи: Родрининг «Реал Мадрид»га ўтиши ҳақидаги миш-мишлар узоқ вақт давомида кун тартибини банд қилиб келаётган эди. Кўпчилик уни Тони Кроосдан кейин Мадрид марказини бошқарадиган идеал фигура сифатида кўраётганди. Бироқ Флорентино Переснинг ушбу қарори «Реал»нинг Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга ва Орельен Тчуамени каби ёш юлдузларга тўлиқ ишонч билдираётганидан далолат беради. Клуб Родри учун катта маблағ сарфлашдан кўра, ўз ички балансини сақлашни маъқул кўрди. Бу эса «Манчестер Сити» учун катта ютуқдир.
Жаҳон футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, топ-клубларнинг яширин стратегиялари ва эксклюзив спорт инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…