Перес «Манчестер Сити» юлдузи Родрининг трансферидан буткул воз кечди

·68·Спорт
Перес «Манчестер Сити» юлдузи Родрининг трансферидан буткул воз кечди

Европа трансфер бозори ва футбол саҳнасида кутилмаган ва шов-шувли геосиёсий бурилишлар давом этмоқда. 2024 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби, сайёрамизнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири Родри Эрнандесни анча вақтдан бери ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти кутилмаганда ушбу режадан воз кечди.

Инсайдерлик маълумотларига кўра, «Қироллик клуби» хўжайини Флорентино Перес «Манчестер Сити»нинг тажрибали ва маҳоратли ярим ҳимоячисини Мадридга олиб келиш ғоясидан бутунлай фикрини ўзгартирган.

Тўғридан-тўғри мулоқот ва трансфернинг тўхтатилиши

Мазкур инқилобий хабарни таниқли спорт журналисти ва инсайдер Маттео Моретто Испаниянинг нуфузли «Marca» нашрига берган эксклюзив интервьюсида расман ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, икки гранд клуб ўртасида ушбу масала бўйича яширин алоқалар ўрнатилган:

«Менга етиб келган ишончли маълумотларга қараганда, 'Реал Мадрид' ва 'Манчестер Сити' раҳбарияти ўртасида тўғридан-тўғри мулоқот бўлиб ўтган. Ҳозирда Англия клуби мутасаддилари Мадрид томони Родрини харид қилиш ниятидан воз кечганини жуда яхши билишади. Тўғрисини айтсам, Флорентино Перес айни дамда Родрининг трансферини умуман истамаяпти ва бу борадаги барча музокаралар тўхтатилган, ҳеч қандай силжиш мавжуд эмас», — дейди Моретто.

Родрининг амалдаги шартномаси ва бозор баҳоси

Англия футболида Хосеп Гвардиола тактик схемаларининг бош пойдевори ҳисобланган испаниялик юлдузнинг жорий ҳолати ва статистик рақамлари қуйидаги кўринишга эга:

Футболчининг мақоми

Шартнома муддати

Ўтган мавсумдаги кўрсаткичи

«Transfermarkt» баҳоси

2024 йилги «Олтин тўп» соҳиби

2027 йил ёзигача

33 та ўйин / 2 та гол

50 миллион евро

Ушбу рақамлар Родрининг ҳамон юқори даражада эканини кўрсатса-да, Мадрид грандининг трансфер сиёсати бошқа йўналишга бурилгани аён бўлмоқда.

Замин шарҳи: Родрининг «Реал Мадрид»га ўтиши ҳақидаги миш-мишлар узоқ вақт давомида кун тартибини банд қилиб келаётган эди. Кўпчилик уни Тони Кроосдан кейин Мадрид марказини бошқарадиган идеал фигура сифатида кўраётганди. Бироқ Флорентино Переснинг ушбу қарори «Реал»нинг Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга ва Орельен Тчуамени каби ёш юлдузларга тўлиқ ишонч билдираётганидан далолат беради. Клуб Родри учун катта маблағ сарфлашдан кўра, ўз ички балансини сақлашни маъқул кўрди. Бу эса «Манчестер Сити» учун катта ютуқдир.

Жаҳон футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, топ-клубларнинг яширин стратегиялари ва эксклюзив спорт инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Флорентино ПересРодри ЭрнандесРеал МадридМанчестер СитиМарка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди