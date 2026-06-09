ASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошлади
Хитойнинг Принано стартапи фотонли микросхемалар ишлаб чиқариш соҳасида муҳим ютуққа эришганини эълон қилди. Компания Шенжен Литра Течнологй билан ҳамкорликда, бугунги кунда яримўтказгичлар саноатининг асоси ҳисобланган анъанавий литография ускуналарисиз 8 дюймли кремний пластиналарда оптик чиплар чиқаришни йўлга қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа доирасида ДУВ-литография (чуқур ультрабинафша) технологиясидан бутунлай воз кечилган. Бу жуда муҳим, чунки бундай тизимларни ишлаб чиқарувчи Нидерландиянинг ASML компанияси санкциялар туфайли Хитойга ускуналар етказиб беришни чеклаб қўйган эди. Принано бунинг ўрнига ўзининг вакуумли наноимпринтинг технологиясини қўллади.
Анъанавий жараёнда схемалар мураккаб оптика ва ёруғлик манбалари ёрдамида кремний пластинага проекцияланса, янги усулда наноструктуралар махсус шаблон ёрдамида пластина юзасига худди босмахона штампи каби тўғридан-тўғри туширилади. Компания таъкидлашича, бу ёндашув ишлаб чиқариш харажатларини ДУВ-жараёнларига нисбатан тахминан ўн бараварга қисқартиради.
Таъкидлаш жоизки, ушбу технология ҳозирча смартфон процессорлари ёки NVIDIA каби сунъий интеллект тезлаткичлари учун мўлжалланмаган. Принано фотонли чипларга — электр сигналлари ўрнига ёруғлик билан ишлайдиган ихтисослашган микросхемаларга эътибор қаратмоқда. Бундай компонентлар оптик толали алоқа, маълумотлар марказлари ва лидар тизимларида кенг қўлланилади.
8 дюймли пластиналардан фойдаланиш лойиҳа лаборатория тажрибаларидан чиқиб, саноат даражасига кўтарилганини англатади. Бироқ, тўлиқ тижорий муваффақият ҳақида гапиришга ҳали эрта, чунки Принано ҳозирча маҳсулотнинг яроқлилик даражаси ва аниқ буюртмачилар ҳақидаги маълумотларни очиқламаган.
…