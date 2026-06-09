ASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошлади

·0·Авто
ASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошлади

Хитойнинг Принано стартапи фотонли микросхемалар ишлаб чиқариш соҳасида муҳим ютуққа эришганини эълон қилди. Компания Шенжен Литра Течнологй билан ҳамкорликда, бугунги кунда яримўтказгичлар саноатининг асоси ҳисобланган анъанавий литография ускуналарисиз 8 дюймли кремний пластиналарда оптик чиплар чиқаришни йўлга қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида ДУВ-литография (чуқур ультрабинафша) технологиясидан бутунлай воз кечилган. Бу жуда муҳим, чунки бундай тизимларни ишлаб чиқарувчи Нидерландиянинг ASML компанияси санкциялар туфайли Хитойга ускуналар етказиб беришни чеклаб қўйган эди. Принано бунинг ўрнига ўзининг вакуумли наноимпринтинг технологиясини қўллади.

Анъанавий жараёнда схемалар мураккаб оптика ва ёруғлик манбалари ёрдамида кремний пластинага проекцияланса, янги усулда наноструктуралар махсус шаблон ёрдамида пластина юзасига худди босмахона штампи каби тўғридан-тўғри туширилади. Компания таъкидлашича, бу ёндашув ишлаб чиқариш харажатларини ДУВ-жараёнларига нисбатан тахминан ўн бараварга қисқартиради.

Таъкидлаш жоизки, ушбу технология ҳозирча смартфон процессорлари ёки NVIDIA каби сунъий интеллект тезлаткичлари учун мўлжалланмаган. Принано фотонли чипларга — электр сигналлари ўрнига ёруғлик билан ишлайдиган ихтисослашган микросхемаларга эътибор қаратмоқда. Бундай компонентлар оптик толали алоқа, маълумотлар марказлари ва лидар тизимларида кенг қўлланилади.

8 дюймли пластиналардан фойдаланиш лойиҳа лаборатория тажрибаларидан чиқиб, саноат даражасига кўтарилганини англатади. Бироқ, тўлиқ тижорий муваффақият ҳақида гапиришга ҳали эрта, чунки Принано ҳозирча маҳсулотнинг яроқлилик даражаси ва аниқ буюртмачилар ҳақидаги маълумотларни очиқламаган.

ХитойЯримўтказгичларASMLТехнологияПринано
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиРоссияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиКеча, 16:27Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиToyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиКеча, 15:22Monjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрMonjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрКеча, 09:58Porsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиPorsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиКеча, 07:53Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Кеча, 07:01Янги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибЯнги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибКеча, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади