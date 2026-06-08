Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?
Ўзбекистонда автомобил импортига оид муҳим чеклов бекор қилинди. Эндиликда жисмоний ва юридик шахслар учун амал қилиб келган “бир йилда битта автомобил” талаби расман олиб ташланди.
Янги тартибга кўра, агар автомобил барча зарур мувофиқлик сертификатларига эга бўлса, уни исталган миқдорда олиб кириш имконияти мавжуд. Бу эса автомобил бозорида сезиларли ўзгаришларга олиб келиши мумкин.
Мутахассислар фикрича, импорт ҳажмининг ошиши бозорда рақобатни кучайтиради. Натижада сотувчилар ўртасида нарх бўйича кураш кучайиб, харидорлар учун янада кенгроқ танлов имконияти пайдо бўлади. Айрим экспертлар ҳатто айрим моделларда нархлар пасайиши эҳтимолини ҳам истисно этмаяпти.
Шу билан бирга, айрим таҳлилчилар янги қоидалар қисқа муддатда кескин ўзгариш бермаслиги, бироқ узоқ муддатда автомобил бозорининг шаклланишига жиддий таъсир кўрсатишини таъкидлашмоқда.
Ҳозирда эса фуқаролар ва бозор иштирокчилари ушбу янгилик мамлакатдаги автомобил нархларига қандай таъсир қилишини фаол муҳокама қилмоқда.
…