Янги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақиб
Hyundai компанияси жорий авлод Кона моделини рестайлинг қилишдан воз кечиб, бутунлай янги авлодни ишлаб чиқишга қарор қилди. Карскоопс нашрининг инсайдерларга таяниб хабар беришича, лойиҳа СХ3 кодли номи остида яратилмоқда. Келажакда компания Кона ва Крета моделларини янада яқинроқ интеграция қилишни режалаштирган, бу эса турли минтақаларда ушбу кроссовернинг ҳар икки ном остида сотилишини англатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий ўзгаришлардан бири янги дизайн бўлади. Кроссовер ҳозирги авлодга хос бўлган ноодатий услубдан воз кечиб, янада қатъий ва бурчакли кўринишга эга бўлади. Ташқи кўриниш Hyundai Кратер концептидан илҳомланган бўлиб, у улкан ғилдирак аркалари, горизонтал чизиқлар, икки қаватли оптика ва кузовнинг бутун кенглиги бўйлаб чўзилган светодиодли чизиқ билан ажралиб туради.
Салон қисмида сунъий интеллект элементларига эга янги Плеос Коннект мультимедиа тизими пайдо бўлади. Ягона экранли панел ўрнига алоҳида марказий дисплей ва ихчам рақамли асбоблар панели ўрнатилади. Шунга қарамай, Hyundai асосий функцияларни бошқариш учун жисмоний тугмаларни сақлаб қолади. Шунингдек, пардозлаш материаллари сифати яхшиланади ва иккинчи қатор йўловчилари учун кўпроқ жой ажратилади.
Техник жиҳатдан автомобил модернизация қилинган К3 платформасига асосланади. Бу Кона моделига хавфсизлик даражасини ошириш ва янги гибрид куч қурилмаларидан фойдаланиш имконини беради. Топ-версияларда Босе аудиотизими, кенгайтирилган атмосфера ёритгичи ва 2+ даражадаги ҳайдовчига ёрдам тизимлари (ADAС) ўрин олади.
Янги Hyundai Кона моделининг расмий премераси яқин 12 ой ичида кутилмоқда, сотувлар эса 2027-йил модели сифатида бошланади. Бозорларда у Toyota Corolla Кросс, Mazda КХ-30, Nissan Қашқаи, Subaru Кросстрек ва Kia Селтос каби моделлар билан рақобатлашади.
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