Эволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжуд
Россиянинг Эволуте электромобил бренди ўзининг мобил иловаси учун кенг кўламли янгиланишни тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз сафарлари тарихини кузатишлари ва тўғридан-тўғри смартфон орқали сервис хизматига ёзилишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
App Store ва Google Play платформаларида мавжуд бўлган ушбу илова автомобил ҳолатини масофадан мониторинг қилиш, унинг геолокациясини аниқлаш ва тизимларни бошқаришга хизмат қилади. Шунингдек, унга бутун Россия бўйлаб 2 300 дан ортиқ қувватлаш станциялари харитаси интеграция қилинган.
Янги версияда пайдо бўлган “Сафарлар тарихи” бўлимида ҳайдовчининг барча йўналишлари саналар бўйича гуруҳланади. Фойдаланувчи исталган кунни танлаб, йўлга сарфланган вақт, босиб ўтилган масофа, энергия сарфи ва қувват даражасининг ўзгариши каби батафсил маълумотларни кўриши мумкин.
Йўналиш интерактив харитада акс этади, маълумотларни эса ҳафта, ой ёки бошқа даврлар бўйича саралаш имконияти мавжуд. Бу ҳайдаш самарадорлигини таҳлил қилиш ва келгуси сафарларни аниқроқ режалаштиришга ёрдам беради.
Яна бир муҳим янгилик “Техник хизмат кўрсатишга ёзилиш” функциясидир. Бунда харитадан қулай марказни танлаш, керакли сана ва вақтни, шунингдек, автомобил юрган масофасини кўрсатиш кифоя. Сўров юборилгач, дилерлик маркази уни тасдиқлаш учун мижоз билан боғланади.
…