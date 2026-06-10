Эволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжуд

·0·Авто
Эволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжуд

Россиянинг Эволуте электромобил бренди ўзининг мобил иловаси учун кенг кўламли янгиланишни тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз сафарлари тарихини кузатишлари ва тўғридан-тўғри смартфон орқали сервис хизматига ёзилишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

App Store ва Google Play платформаларида мавжуд бўлган ушбу илова автомобил ҳолатини масофадан мониторинг қилиш, унинг геолокациясини аниқлаш ва тизимларни бошқаришга хизмат қилади. Шунингдек, унга бутун Россия бўйлаб 2 300 дан ортиқ қувватлаш станциялари харитаси интеграция қилинган.

Янги версияда пайдо бўлган “Сафарлар тарихи” бўлимида ҳайдовчининг барча йўналишлари саналар бўйича гуруҳланади. Фойдаланувчи исталган кунни танлаб, йўлга сарфланган вақт, босиб ўтилган масофа, энергия сарфи ва қувват даражасининг ўзгариши каби батафсил маълумотларни кўриши мумкин.

Йўналиш интерактив харитада акс этади, маълумотларни эса ҳафта, ой ёки бошқа даврлар бўйича саралаш имконияти мавжуд. Бу ҳайдаш самарадорлигини таҳлил қилиш ва келгуси сафарларни аниқроқ режалаштиришга ёрдам беради.

Яна бир муҳим янгилик “Техник хизмат кўрсатишга ёзилиш” функциясидир. Бунда харитадан қулай марказни танлаш, керакли сана ва вақтни, шунингдек, автомобил юрган масофасини кўрсатиш кифоя. Сўров юборилгач, дилерлик маркази уни тасдиқлаш учун мижоз билан боғланади.

ЭволутеЭлектромобилМобил ИловаТехник ХизматРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этадиGeely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этадиБугун, 10:26Ҳаракатланиш воситаси эмас, орзу: Степҳан Винкелманн Lamborghiniни қандай ўзгартирдиҲаракатланиш воситаси эмас, орзу: Степҳан Винкелманн Lamborghiniни қандай ўзгартирдиБугун, 05:58Lamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилдиLamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилдиБугун, 23:57Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилиндиРоссияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилиндиБугун, 22:52Уни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилдиУни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилдиКеча, 17:56BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиКеча, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди