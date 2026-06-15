Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилди
Франциянинг Renault компанияси ўзининг энг оммабоп Б-сегментидаги электр кроссовери — Renault 4 моделининг янги Плеин Суд модификациясини намойиш этди. Ушбу автомобил ўзининг очиладиган матоли томи билан ажралиб туради ва ҳайдовчиларга очиқ осмон остида ҳаракатланиш завқини тақдим этишга қаратилган. Каталония тоғларида ўтказилган илк синов драйвлар янги моделнинг ўзига хос жиҳатларини очиб берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Плеин Суд номи ўзбек тилига тахминан "тўғри жанубга" деб таржима қилинади. Гарчи ишлаб чиқарувчи уни тўлақонли кабриолет сифатида маркетинг қилаётган бўлса-да, амалда бу кўпроқ Твинго моделларининг олдинги авлодларида кузатилган сурилувчи матоли люкни эслатади. Бироқ, бу ечим автомобилнинг амалийлигига путур етказмагани билан аҳамиятлидир.
Амалийлик ва қулайлик уйғунлигиКўпгина кабриолетлардан фарқли ўлароқ, Renault 4 Плеин Суд ўзининг юкхона ҳажмини сақлаб қолган. Масалан, Mini Конвертибле каби моделларда том йиғилганда жой камайса, ушбу Renault моделида 420 литрлик юкхона ўзгаришсиз қолган. Шунингдек, Fiat 500e Кабрио моделидан фарқли ўлароқ, бу ерда орқа эшик (хатчбек) тўлиқ сақлаб қолинган, бу эса кундалик фойдаланиш учун жуда қулайдир.
Салондаги кенглик масаласида ҳам муҳандислар муросага боришмаган. Орқа ўриндиқларда уч киши бемалол жойлашиши мумкин. 80х92 см ўлчамдаги очиқ том қисми асосан орқа йўловчилар учун кенг кўриниш ва эркинлик ҳиссини беради. Болалар учун орқа ўриндиқда ўтириб, очиқ осмонни томоша қилиш ҳақиқий саргузаштга айланиши шубҳасиз.
Олд қаторда ўтирган ҳайдовчи ва йўловчи учун эса очиқ том эффекти бироз камроқ сезилади. Агар орқага қарамасангиз, ўзингизни шунчаки катта люкли автомобилда кетаётгандек ҳис қиласиз. Шунга қарамай, автомобилнинг аэродинамикаси яхши ишланган бўлиб, юқори тезликда ҳам салон ичида кучли шовқин ёки шамол гирдоби ҳосил бўлмайди.
Техник имкониятлар ва ҳайдаш завқиRenault 4 Плеин Суд шаҳар ичида ва шаҳар атрофидаги йўлларда ҳаракатланиш учун мўлжалланган. Автомобилнинг электр двигатели силлиқ ва сокин ҳаракатни таъминлайди, бу эса табиат қўйнида очиқ том билан кетаётганда атроф-муҳит товушларидан баҳра олиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, томнинг ярим очиқ ҳолати магистралларда ҳаракатланиш учун энг мақбул вариант ҳисобланади.
Ўзбекистон иқлими учун бундай моделлар баҳор ва куз ойларида жуда мос келиши мумкин. Иссиқ ёз кунларида эса матоли том қуёш нурларидан ҳимоя қилса-да, кондиционер тизими билан бирга ишлаши талаб этилади. Renault ушбу модел орқали ҳам замонавий технологияларни, ҳам классик "ретро" услубни бирлаштиришга муваффақ бўлган.
Хулоса қилиб айтганда, Renault 4 Плеин Суд — бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ҳаёт тарзи рамзидир. У ўзининг ихчамлиги, электр қуввати билан ишлаши ва очиқ томи туфайли ёш оилалар ва саргузашт ишқибозлари учун муносиб танлов бўла олади.
…