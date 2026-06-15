Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилди

·0·Авто
Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилди

Франциянинг Renault компанияси ўзининг энг оммабоп Б-сегментидаги электр кроссовери — Renault 4 моделининг янги Плеин Суд модификациясини намойиш этди. Ушбу автомобил ўзининг очиладиган матоли томи билан ажралиб туради ва ҳайдовчиларга очиқ осмон остида ҳаракатланиш завқини тақдим этишга қаратилган. Каталония тоғларида ўтказилган илк синов драйвлар янги моделнинг ўзига хос жиҳатларини очиб берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Плеин Суд номи ўзбек тилига тахминан "тўғри жанубга" деб таржима қилинади. Гарчи ишлаб чиқарувчи уни тўлақонли кабриолет сифатида маркетинг қилаётган бўлса-да, амалда бу кўпроқ Твинго моделларининг олдинги авлодларида кузатилган сурилувчи матоли люкни эслатади. Бироқ, бу ечим автомобилнинг амалийлигига путур етказмагани билан аҳамиятлидир.

Амалийлик ва қулайлик уйғунлиги

Кўпгина кабриолетлардан фарқли ўлароқ, Renault 4 Плеин Суд ўзининг юкхона ҳажмини сақлаб қолган. Масалан, Mini Конвертибле каби моделларда том йиғилганда жой камайса, ушбу Renault моделида 420 литрлик юкхона ўзгаришсиз қолган. Шунингдек, Fiat 500e Кабрио моделидан фарқли ўлароқ, бу ерда орқа эшик (хатчбек) тўлиқ сақлаб қолинган, бу эса кундалик фойдаланиш учун жуда қулайдир.

Салондаги кенглик масаласида ҳам муҳандислар муросага боришмаган. Орқа ўриндиқларда уч киши бемалол жойлашиши мумкин. 80х92 см ўлчамдаги очиқ том қисми асосан орқа йўловчилар учун кенг кўриниш ва эркинлик ҳиссини беради. Болалар учун орқа ўриндиқда ўтириб, очиқ осмонни томоша қилиш ҳақиқий саргузаштга айланиши шубҳасиз.

Олд қаторда ўтирган ҳайдовчи ва йўловчи учун эса очиқ том эффекти бироз камроқ сезилади. Агар орқага қарамасангиз, ўзингизни шунчаки катта люкли автомобилда кетаётгандек ҳис қиласиз. Шунга қарамай, автомобилнинг аэродинамикаси яхши ишланган бўлиб, юқори тезликда ҳам салон ичида кучли шовқин ёки шамол гирдоби ҳосил бўлмайди.

Техник имкониятлар ва ҳайдаш завқи

Renault 4 Плеин Суд шаҳар ичида ва шаҳар атрофидаги йўлларда ҳаракатланиш учун мўлжалланган. Автомобилнинг электр двигатели силлиқ ва сокин ҳаракатни таъминлайди, бу эса табиат қўйнида очиқ том билан кетаётганда атроф-муҳит товушларидан баҳра олиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, томнинг ярим очиқ ҳолати магистралларда ҳаракатланиш учун энг мақбул вариант ҳисобланади.

Ўзбекистон иқлими учун бундай моделлар баҳор ва куз ойларида жуда мос келиши мумкин. Иссиқ ёз кунларида эса матоли том қуёш нурларидан ҳимоя қилса-да, кондиционер тизими билан бирга ишлаши талаб этилади. Renault ушбу модел орқали ҳам замонавий технологияларни, ҳам классик "ретро" услубни бирлаштиришга муваффақ бўлган.

Хулоса қилиб айтганда, Renault 4 Плеин Суд — бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ҳаёт тарзи рамзидир. У ўзининг ихчамлиги, электр қуввати билан ишлаши ва очиқ томи туфайли ёш оилалар ва саргузашт ишқибозлари учун муносиб танлов бўла олади.

RenaultЭлектр АвтомобилКроссоверКабриолетАвто Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Belgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликBelgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликБугун, 13:51Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Бугун, 12:53Россия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариРоссия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариБугун, 12:50Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиLada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиБугун, 10:53КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиБугун, 09:58Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиRenault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиБугун, 09:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди