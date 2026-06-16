Audi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилди

·0·Авто
Audi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилди

Германиянинг Audi бренди ўзининг энг машҳур моделларидан бири — А6 Аллроад универсалини янги авлодда қайта тиклади. Ушбу автомобил шунчаки оилавий универсал эмас, балки йўлтанламаслар (СУВ) билан бемалол рақобатлаша оладиган, кучайтирилган 4х4 тизимига эга универсал сифатида бозорга чиқмоқда. Британиянинг Autocar нашри хабарига кўра, янги модел яқин ойларда дилерлик марказларида пайдо бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Audi техник директори Роувен Моҳр ушбу моделни бренд сафидаги ҳақиқий "икон" деб атади. Компаниянинг мақсади — аввалги авлодларга хос бўлган юқори даражадаги қулайлик ва оғир йўл шароитларидаги чидамлилик уйғунлигини сақлаб қолишдир. Ҳозирги вақтда Skoda Superb Скоут, Volvo В90 Кросс Коунтрй ва Mercedes E-Class Алл-Терраин каби рақобатчилар бозорни тарк этаётган бир пайтда, Audi ушбу ўзига хос сегментни қайта жонлантиришни режалаштирган.

Техник янгиланишлар ва пневматик осма

Янги Audi A6 Аллроад стандарт А6 моделидан шассиси ва бошқарув тизими билан кескин фарқ қилади. Энг муҳим ўзгаришлардан бири — автомобил клиренцининг (йўлдан баландлиги) оддий ҳолатда 34 мм га оширилганидир. Адаптив пневматик осма тизими туфайли ҳайдовчи баландликни яна 15 мм га кўтариши мумкин, бу эса энг мураккаб йўлларда ҳам ҳаракатланиш имконини беради.

Автомобил бир нечта ҳаракатланиш режимларига эга. Комфорт режими силлиқ ҳаракатни таъминласа, Дйнамик режими тезликда барқарорликни ошириш учун кузовни 20 мм га пасайтиради. Шунингдек, самарадорликни ошириш мақсадида, автомобил соатига 120 км (75 мил) тезликдан юқори юрганда автоматик равишда пастга тушади. Бу эса аэродинамикани яхшилаб, ёқилғи сарфини камайтиришга хизмат қилади.

Кенгайтирилган кузов ва агрессив дизайн

Ташқи кўринишдан янги Аллроад ўзининг бақувват қиёфаси билан ажралиб туради. У стандарт А6 моделидан 110 мм га, ҳатто ўзининг ўтмишдошидан ҳам 84 мм га кенгроқ қилиб ишланган. Бу кенгайиш ғилдираклар орасидаги масофанинг ортиши ва кузовнинг пастки қисмидаги ҳимоя қатламлари ҳисобига амалга оширилган. Автомобилнинг олд қисмида махсус радиатор панжараси ва ҳаво кириш йўлаклари ўрнатилган.

Янги универсалнинг маневр қобилияти ҳам сезиларли даражада яхшиланган. Ихтиёрий равишда ўрнатиладиган орқа ғилдиракларнинг бурилиш тизими туфайли, автомобилнинг бурилиш радиуси бир метргача қисқарган. Бу эса гавдали универсални шаҳар кўчаларида ва тор жойларда бошқаришни анча осонлаштиради.

Ўзбекистон автомобил бозорида Audi брендининг кроссоверлари оммалашган бўлса-да, А6 Аллроад каби универсаллар ҳам ўзининг содиқ мухлисларига эга. Айниқса, тоғли ҳудудларга саёҳат қилишни хуш кўрувчи, лекин седан қулайлигидан воз кечишни истамайдиган ҳайдовчилар учун ушбу модел айни муддао бўлиши кутилмоқда. Харидорлар учун 19, 20 ва 21 дюймли ўзига хос дизайндаги ғилдирак дисклари таклиф этилади.

AudiА6 АллроадАвтомобилНемис МашиналариЙўлтанламас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиRenault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиКеча, 17:55Belgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликBelgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликКеча, 13:51Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Кеча, 12:53Россия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариРоссия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариКеча, 12:50Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиLada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиКеча, 10:53КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКеча, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди