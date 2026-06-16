Audi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилди
Германиянинг Audi бренди ўзининг энг машҳур моделларидан бири — А6 Аллроад универсалини янги авлодда қайта тиклади. Ушбу автомобил шунчаки оилавий универсал эмас, балки йўлтанламаслар (СУВ) билан бемалол рақобатлаша оладиган, кучайтирилган 4х4 тизимига эга универсал сифатида бозорга чиқмоқда. Британиянинг Autocar нашри хабарига кўра, янги модел яқин ойларда дилерлик марказларида пайдо бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Audi техник директори Роувен Моҳр ушбу моделни бренд сафидаги ҳақиқий "икон" деб атади. Компаниянинг мақсади — аввалги авлодларга хос бўлган юқори даражадаги қулайлик ва оғир йўл шароитларидаги чидамлилик уйғунлигини сақлаб қолишдир. Ҳозирги вақтда Skoda Superb Скоут, Volvo В90 Кросс Коунтрй ва Mercedes E-Class Алл-Терраин каби рақобатчилар бозорни тарк этаётган бир пайтда, Audi ушбу ўзига хос сегментни қайта жонлантиришни режалаштирган.
Техник янгиланишлар ва пневматик осмаЯнги Audi A6 Аллроад стандарт А6 моделидан шассиси ва бошқарув тизими билан кескин фарқ қилади. Энг муҳим ўзгаришлардан бири — автомобил клиренцининг (йўлдан баландлиги) оддий ҳолатда 34 мм га оширилганидир. Адаптив пневматик осма тизими туфайли ҳайдовчи баландликни яна 15 мм га кўтариши мумкин, бу эса энг мураккаб йўлларда ҳам ҳаракатланиш имконини беради.
Автомобил бир нечта ҳаракатланиш режимларига эга. Комфорт режими силлиқ ҳаракатни таъминласа, Дйнамик режими тезликда барқарорликни ошириш учун кузовни 20 мм га пасайтиради. Шунингдек, самарадорликни ошириш мақсадида, автомобил соатига 120 км (75 мил) тезликдан юқори юрганда автоматик равишда пастга тушади. Бу эса аэродинамикани яхшилаб, ёқилғи сарфини камайтиришга хизмат қилади.
Кенгайтирилган кузов ва агрессив дизайнТашқи кўринишдан янги Аллроад ўзининг бақувват қиёфаси билан ажралиб туради. У стандарт А6 моделидан 110 мм га, ҳатто ўзининг ўтмишдошидан ҳам 84 мм га кенгроқ қилиб ишланган. Бу кенгайиш ғилдираклар орасидаги масофанинг ортиши ва кузовнинг пастки қисмидаги ҳимоя қатламлари ҳисобига амалга оширилган. Автомобилнинг олд қисмида махсус радиатор панжараси ва ҳаво кириш йўлаклари ўрнатилган.
Янги универсалнинг маневр қобилияти ҳам сезиларли даражада яхшиланган. Ихтиёрий равишда ўрнатиладиган орқа ғилдиракларнинг бурилиш тизими туфайли, автомобилнинг бурилиш радиуси бир метргача қисқарган. Бу эса гавдали универсални шаҳар кўчаларида ва тор жойларда бошқаришни анча осонлаштиради.
Ўзбекистон автомобил бозорида Audi брендининг кроссоверлари оммалашган бўлса-да, А6 Аллроад каби универсаллар ҳам ўзининг содиқ мухлисларига эга. Айниқса, тоғли ҳудудларга саёҳат қилишни хуш кўрувчи, лекин седан қулайлигидан воз кечишни истамайдиган ҳайдовчилар учун ушбу модел айни муддао бўлиши кутилмоқда. Харидорлар учун 19, 20 ва 21 дюймли ўзига хос дизайндаги ғилдирак дисклари таклиф этилади.
…