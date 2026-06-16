Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Сунъий интеллект технологиялари, хусусан, йирик тил моделлари (LLM) ривожланиб бораётган бир пайтда, уларнинг асосий муаммоси — галюцинациялар ёки аниқ фактларни нотўғри талқин қилиш масаласи ҳамон долзарблигича қолмоқда. Мазкур муаммони тубдан ҳал этишни мақсад қилган Пробаблй стартапи яқинда Andreessen Horowitz венчур жамғармасидан 9 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилди. Ушбу лойиҳа сунъий интеллект тизимларини анъанавий дастурий таъминотлар каби 99,99 фоизлик аниқлик даражасига кўтаришни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Пробаблй асосчиси Петер Элиаснинг сўзларига кўра, компаниянинг асосий мақсади — хато маълумотларнинг фойдаланувчига етиб боришини бутунлай тўхтатишдир. Бугунги кунда ChatGPT ёки бошқа машҳур моделлар баъзан ишончли тарзда нотўғри маълумотларни тақдим этади. Стартап эса ушбу жараённи назорат қилиш учун махсус "маълумотлар муҳандислиги зирҳи" (дата ссиенсе меч суит) тизимини ишлаб чиқди. Бу тизим сунъий интеллект берган жавобни детерминистик валидатор орқали текширади ва маълумотлар базасига мос келмайдиган натижаларни дарҳол рад этади.
Кичик моделлар ва юқори самарадорликЛойиҳа доирасида ишлаб чиқилган биринчи маҳсулот мураккаб маълумотлар тўпламидан тезкор жавоблар олишга мўлжалланган таҳлилий воситадир. Ҳар бир натижа манбаларга ҳавола ва аудит текшируви тарихи билан бирга тақдим этилади. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у энг кучли ва қиммат моделлар ўрнига анча содда ва кичик нейротармоқларда ҳам юқори аниқликда ишлай олади.
Элиаснинг таъкидлашича, контекстни етарли даражада аниқлаштириш орқали моделнинг юкламасини камайтириш мумкин. Ҳозирги вақтда Пробаблй воситаси энг етакчи (фронтиер) моделлардан тўрт баробар кучсизроқ бўлган, аммо маҳаллий компьютерларда (дата-марказларсиз) ишлашга қодир моделлардан фойдаланади. Бу эса компаниялар учун сунъий интеллект харажатларини (токен костс) сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
Келажакдаги истиқболлар ва соҳаларПробаблй технологияси фақатгина маълумотлар таҳлили билан чекланиб қолмайди. Мазкур двигателни келажакда аниқлик ўта муҳим бўлган қуйидаги соҳаларда қўллаш режалаштирилган:
- Бухгалтерия ва молия ҳисоботи;
- Тиббий диагностика ва хизматлар;
- Юридик ҳужжатлар таҳлили;
- Муҳандислик ва техник лойиҳалаштириш.
Ушбу инвестиция сунъий интеллект бозорида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Агар Пробаблй жамоаси ўз вадасининг устидан чиқса, биз тез орада "ақлли" ботларнинг хатоларига бутунлай чек қўйилган даврга қадам қўямиз. Бу эса сунъий интеллектни хавф-хатарсиз бизнес жараёнларига интеграция қилиш имконини кенгайтиради.
…