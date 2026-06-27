Volkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқда

·0·Авто
Volkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқда

Германиянинг машҳур автомобил ишлаб чиқарувчиси Volkswagen мамлакатдаги тўртта заводини ёпиш ва ходимлар сонини 100 минг нафаргача қисқартириш эҳтимолини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Reuters агентлиги компаниядаги манбаларига таяниб хабар берди.

Маълум қилинишича, мазкур режа компаниянинг кузатув кенгаши аъзоларига тақдим этилган бўлиб, у 9 июль куни бўлиб ўтадиган йиғилишда муҳокама қилиниши кутилмоқда.

Хабарларга кўра, Hannover, Zwickau, Emden шаҳарларидаги заводлар ҳамда Audi компаниясининг Неккарзулм шаҳрида жойлашган корхонаси ёпилиши мумкин. Бу эса 45 мингдан ортиқ иш ўрнининг қисқаришига сабаб бўлади. Мазкур кўрсаткич Volkswagen аввалроқ эълон қилган 50 минг нафар ходимни қисқартириш режасига қўшимча бўлади.

Агар ушбу режа амалга оширилса, 100 минг нафаргача ходимнинг ишдан бўшатилиши ва тўртта йиғув заводининг ёпилиши жаҳон автомобил саноати тарихидаги энг йирик реструктуризациялардан бири сифатида қайд этилиши мумкин.

Reuters манбаларига кўра, компания бош директори Оливер Блуме ушбу ташаббусни ҳафта бошида юқори лавозимли менежерларга тақдим этган. У кенг кўламли ислоҳотларни амалга оширишни режалаштираётган бўлса-да, мазкур қарор касаба уюшмалари ҳамда компаниянинг иккинчи йирик акциядори саналган Германиянинг Қуйи Саксония ер ҳукумати қаршилигига учраши мумкин.

Шунингдек, Volkswagen кейинги беш йил давомида инвестициялар ҳажмини тахминан 15 фоизга қисқартириш, уни 130 миллиард евродан бироз юқори даражага тушириш режасини ҳам кўриб чиқмоқда. Бундан ташқари, компания ўзининг асосий Volkswagen бренди ва эҳтиёт қисмлар бизнесини алоҳида тузилмаларга ажратиш масаласини ҳам муҳокама қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаAmazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаКеча, 22:20АҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиАҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиКеча, 20:55Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобКеча, 16:56Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришКеча, 15:52Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиАфсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиКеча, 14:58Renault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиRenault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиКеча, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди