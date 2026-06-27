Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?

·0·Авто
Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?

Япония автосаноатининг гиганти Toyota компанияси ўзининг премиум сегментдаги энг машҳур брендларидан бири — Кровн оиласини кенг кўламда янгилашга тайёргарлик кўрмоқда. Креативе Тренд нашри берган маълумотларга кўра, рестайлинг жараёни Кровн Кроссовер, Кровн Sport ва Кровн Седан моделларини қамраб олади. Ушбу янгиланишлар модел қаторининг жозибадорлигини ошириш ва техник имкониятларини замонавий талабларга мослаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод вакиллари орасида энг катта ўзгаришлар 2022-йилдан буён ишлаб чиқарилаётган Кровн Кроссовер моделида кутилмоқда. Автомобил ташқи кўринишида янги икки рангли кузов бўёқлари пайдо бўлади, шунингдек, илгари ишлов берилмаган пластик элементлар ўрнини ялтироқ қора (глоссй блакк) деталлар эгаллайди. Sport ишқибозлари учун мўлжалланган RS версияси эса қизил рангли тормоз супортлари билан янада агрессив кўринишга эга бўлади.

Техник янгиланишлар ва гибрид тизимлар

Toyota муҳандислари нафақат дизайн, балки техник қисмга ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Тахминларга кўра, гибрид куч қурилмаси такомиллаштирилиб, электромотор қуввати оширилади. Шунингдек, ҳайдовчиларга қулайлик яратиш мақсадида рул остидаги узатмаларни алмаштириш мосламалари (подрулевие лепестки) эндиликда барча комплектациялар учун стандарт ускунага айланади.

Кровн Sport модели ҳам эътибордан четда қолгани йўқ. 2023-йилда тақдим этилган ушбу кроссовер қаторида янги PHEV З комплектацияси пайдо бўлиши кутилмоқда. Ушбу модификация оддий гибридлар ва топ-версия ҳисобланган PHEV RS ўртасидан жой олади. Бу эса тормоз тизимидаги айрим ўзгаришлар (олд дисклар диаметрининг 20 дан 18 дюймга туширилиши) ҳисобига тушиб, тишли гибридни харидорлар учун янада ҳамёнбоп қилиш имконини беради.

Седан версияси ва умумий қулайликлар

Классик услуб ихлосмандлари учун Кровн Седан модели ҳам янгиланади. Маълумотларга кўра, комплектациялар таркиби қайта кўриб чиқилиб, HEV Г гибрид модификацияси янги базавий (асосий) версияга айланади. Ички салонда эса пардозлаш материалларининг янги вариантлари ва қўшимча декоратив элементлар мижозлар ихтиёрига топширилади.

Ушбу учала модел учун умумий бўлган муҳим янгиликлардан бири — рақамли калит (дигитал кей) тизимидир. Эндиликда ушбу функция барча моделлар учун стандарт жиҳоз сифатида тақдим этилади. Шунингдек, автомобилнинг масофадан бошқариш пулти (брелок) дизайни ҳам бироз ўзгариши кутилмоқда.

Япония дилерларидан олинган маълумотларга кўра, янгиланган Toyota Кровн моделларига буюртма бериш июль ойи охири ёки август бошида старт олади. Автомобилларнинг расмий сотув жараёнлари эса жорий йилнинг 3-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Ушбу янгиланишлар Toyota брендининг премиум сегментдаги позициясини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

ToyotaКровнАвтоТехнологияЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаVolkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 02:07Amazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаAmazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаКеча, 22:20АҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиАҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиКеча, 20:55Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобКеча, 16:56Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришКеча, 15:52Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиАфсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиКеча, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди