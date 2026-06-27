Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?
Япония автосаноатининг гиганти Toyota компанияси ўзининг премиум сегментдаги энг машҳур брендларидан бири — Кровн оиласини кенг кўламда янгилашга тайёргарлик кўрмоқда. Креативе Тренд нашри берган маълумотларга кўра, рестайлинг жараёни Кровн Кроссовер, Кровн Sport ва Кровн Седан моделларини қамраб олади. Ушбу янгиланишлар модел қаторининг жозибадорлигини ошириш ва техник имкониятларини замонавий талабларга мослаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод вакиллари орасида энг катта ўзгаришлар 2022-йилдан буён ишлаб чиқарилаётган Кровн Кроссовер моделида кутилмоқда. Автомобил ташқи кўринишида янги икки рангли кузов бўёқлари пайдо бўлади, шунингдек, илгари ишлов берилмаган пластик элементлар ўрнини ялтироқ қора (глоссй блакк) деталлар эгаллайди. Sport ишқибозлари учун мўлжалланган RS версияси эса қизил рангли тормоз супортлари билан янада агрессив кўринишга эга бўлади.
Техник янгиланишлар ва гибрид тизимларToyota муҳандислари нафақат дизайн, балки техник қисмга ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Тахминларга кўра, гибрид куч қурилмаси такомиллаштирилиб, электромотор қуввати оширилади. Шунингдек, ҳайдовчиларга қулайлик яратиш мақсадида рул остидаги узатмаларни алмаштириш мосламалари (подрулевие лепестки) эндиликда барча комплектациялар учун стандарт ускунага айланади.
Кровн Sport модели ҳам эътибордан четда қолгани йўқ. 2023-йилда тақдим этилган ушбу кроссовер қаторида янги PHEV З комплектацияси пайдо бўлиши кутилмоқда. Ушбу модификация оддий гибридлар ва топ-версия ҳисобланган PHEV RS ўртасидан жой олади. Бу эса тормоз тизимидаги айрим ўзгаришлар (олд дисклар диаметрининг 20 дан 18 дюймга туширилиши) ҳисобига тушиб, тишли гибридни харидорлар учун янада ҳамёнбоп қилиш имконини беради.
Седан версияси ва умумий қулайликларКлассик услуб ихлосмандлари учун Кровн Седан модели ҳам янгиланади. Маълумотларга кўра, комплектациялар таркиби қайта кўриб чиқилиб, HEV Г гибрид модификацияси янги базавий (асосий) версияга айланади. Ички салонда эса пардозлаш материалларининг янги вариантлари ва қўшимча декоратив элементлар мижозлар ихтиёрига топширилади.
Ушбу учала модел учун умумий бўлган муҳим янгиликлардан бири — рақамли калит (дигитал кей) тизимидир. Эндиликда ушбу функция барча моделлар учун стандарт жиҳоз сифатида тақдим этилади. Шунингдек, автомобилнинг масофадан бошқариш пулти (брелок) дизайни ҳам бироз ўзгариши кутилмоқда.
Япония дилерларидан олинган маълумотларга кўра, янгиланган Toyota Кровн моделларига буюртма бериш июль ойи охири ёки август бошида старт олади. Автомобилларнинг расмий сотув жараёнлари эса жорий йилнинг 3-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Ушбу янгиланишлар Toyota брендининг премиум сегментдаги позициясини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
…