Der endgültige Kader der usbekischen Nationalmannschaft für die WM-2026 steht fest

Die historischen Momente, auf die alle usbekischen Fußballfans seit Jahren gewartet haben, rücken immer näher! Heute, am 2. Juni, gibt der Weltfußballverband (FIFA) offiziell die endgültigen Kader der Nationalmannschaften bekannt, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

Der usbekische Fußballverband (UFA) hatte bereits gestern, am 1. Juni, die endgültige Liste der 26 Spieler, die die Ehre unseres Landes bei der WM verteidigen werden, bei der FIFA eingereicht. Das berühmte Online-Lexikon Wikipedia hat die endgültige Liste unserer Vertreter für dieses historische Turnier vorzeitig veröffentlicht.

Das schmerzhafte Quartett, das nicht in den Kader berufen wurde

Die Namen der vier Landsleute, die im erweiterten 30er-Kader von Cheftrainer Fabio Cannavaro standen und in die USA reisten, es aber nicht in den endgültigen 26er-Kader schafften, wurden bekannt gegeben. Diese Spieler, die nach Hause zurückkehren müssen, sind: Stürmer Sherzod Temirov sowie die Mittelfeldspieler Jasur Jaloliddinov, Ruslanbek Jiyanov und Umarali Rahmonaliyev.

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der 26 usbekischen Kämpfer, die auf den grünen Rasen der Weltmeisterschaft auflaufen werden, um unser Land zu vertreten:

Offizieller Kader unserer Nationalmannschaft:

Torhüter:

Otkir Yusupov (Navbahor)

Botirali Ergashev (Neftchi)

Abduvohid Nematov (Nasaf)

Verteidiger:

Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK)

Jahongir O‘rozov (Dinamo)

Rustam Ashurmatov (Esteghlal, Iran)

Umar Eshmurodov (Nasaf)

Abdukodir Khusanov (Manchester City, England)

Abdulla Abdullayev (Dibba, VAE)

Farrukh Sayfiyev (Neftchi)

Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor)

Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor)

Behruz Karimov (Surkhon)

Mittelfeldspieler:

Sherzod Esanov (Bukhara)

Odil Hamrobekov (Tractor, Iran)

Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)

Otabek Shukurov (Baniyas, VAE)

Jamshid Iskanderov (Neftchi)

Aziz Ganiev (Al Bataeh, VAE)

Stürmer:

Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir, Türkei)

Jaloliddin Masharipov (Esteghlal, Iran)

Doston Hamdamov (Pakhtakor)

Oston Urunov (Persepolis, Iran)

Aziz Amonov (Dinamo)

Igor Sergeyev (Persepolis, Iran)

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, Türkei)