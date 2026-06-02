Chelsea-Star Alejandro Garnacho präsentiert riesiges neues Rücken-Tattoo

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Chelsea-Star Alejandro Garnacho präsentiert riesiges neues Rücken-Tattoo

Alejandro Garnacho stand schon immer wegen seiner mutigen Entscheidungen im Rampenlicht. Diesmal hat der Chelsea-Flügelspieler seine Leidenschaft für Körperkunst auf ein neues Level gehoben. Der argentinische Nationalspieler präsentierte ein riesiges Tattoo, das seinen gesamten Rücken bedeckt und einen der berühmtesten Bösewichte der Filmgeschichte zeigt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der 21-jährige Stürmer vollendete dieses Projekt in Zusammenarbeit mit dem weltberühmten Künstler Joaquin Ganga. Das Tattoo zeigt den legendären Joker, der von Heath Ledger im Film "The Dark Knight" von 2008 verkörpert wurde. Das Bild zeigt den Charakter mit einer Spielkarte in der Hand, begleitet von dem berühmten Satz "Why so serious?".

Ganga ist ein Gigant auf seinem Gebiet und hat bereits mit Weltstars wie LeBron James, Drake und Post Malone zusammengearbeitet. Garnacho reiste nach Los Angeles, um dieses riesige Projekt umzusetzen. Auch andere Tattoos auf dem Körper des Spielers spiegeln seine Interessen wider: Er trägt Charaktere aus "Prison Break" und "Stranger Things" auf dem Arm und die Anime-Figur "Captain Tsubasa" auf dem Bein.

Während Garnacho abseits des Platzes mit seinem Aussehen für Schlagzeilen sorgt, bleibt seine Zukunft an der Stamford Bridge ungewiss. Trotz hoher Erwartungen konnte er in London keine konstante Leistung zeigen. Chelsea ist bereit, Angebote für den Spieler zu prüfen, der in seiner Debütsaison in allen Wettbewerben nur 8 Tore erzielte.

Trotz seiner schwachen Form in der Premier League zeigen italienische Vereine Interesse an ihm. Insbesondere Napoli hat die Absicht, den Stürmer zu verpflichten. Ein Transfer hängt jedoch von den finanziellen Forderungen von Chelsea ab, da der Verein einen Großteil der Ablösesumme zurückhaben möchte, die vor 12 Monaten an Manchester United gezahlt wurde.

ChelseaAlejandro GarnachoTransferFußballPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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