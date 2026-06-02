Christophe Dugarry nennt Arsenal-Spieler Clowns

Der ehemalige französische Stürmer Christophe Dugarry hat das von Mikel Arteta trainierte Arsenal nach der Niederlage im Champions-League-Finale scharf kritisiert. Der Weltmeister bezeichnete den Londoner Verein als "Haufen Clowns" für ihre extrem defensive Taktik und warf ihnen vor, mit überheblicher Arroganz in Budapest aufgetreten zu sein. Das berichtet Goal.com berichtet .

Arsenal traf im Champions-League-Finale 2026 auf PSG und verlor nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen. Obwohl Kai Havertz in der 6. Minute die Führung erzielte, igelten sich die englischen Meister das gesamte Spiel über hinten ein und überließen dem Gegner die Initiative.

"Wir haben nur ein Arsenal-Team gesehen, das den Ball wegschlug und auf Zeit spielte. Das war unerträglich", sagte Dugarry bei RMC Sport. Seiner Meinung nach ist es ein Verrat an der Liebe zum Fußball, mit solch langweiligem Spiel die Champions League gewinnen zu wollen. Dugarry betonte, die Londoner hätten gegen ihre eigene Geschichte und ihren offensiven Stil gehandelt.

Der ehemalige Spieler erinnerte auch an die Aussagen von Mikel Arteta vor dem Spiel: "Sie kamen mit großer Arroganz, Arteta sagte 'wir werden sie schlagen'. Ich bin froh, dass Arsenal verloren hat. Wenn sie jemals gewinnen wollen, müssen sie anfangen, Fußball zu spielen. Das ist nicht Arsenal! Dieser Verein hat ein Erbe und einen Stil. So können sie nicht spielen."

Auch der ehemalige Chelsea-Mittelfeldspieler Craig Burley kritisierte bei ESPN die Taktik der Londoner als falsch. Ihm zufolge ist es unverständlich, dass eine Mannschaft, die in der 6. Minute ein Tor erzielt, bis zur 90. Minute nur versucht zu verteidigen. Arsenal muss nun aus dieser Niederlage lernen und sich auf die neue Saison vorbereiten.