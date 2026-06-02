Eine neue Ära im Schach: Usbekistans Nummer 1 hat gewechselt

Eine Zeit des Stolzes und des Feierns hält für usbekische Schachfans an! Nach Abschluss des Monats Mai hat der Weltschachverband (FIDE) seine Liste der größten Denker der Welt aktualisiert. Bemerkenswert ist, dass nun fünf usbekische Vertreter unter den 100 besten Großmeistern der Welt zu finden sind.

An der Spitze der Weltrangliste herrscht weiterhin ein intensiver Wettbewerb. Während das norwegische Phänomen Magnus Carlsen (2841) die Liste weiterhin anführt, werden die nächsten beiden Plätze von berühmten amerikanischen Großmeistern mit identischen Punktzahlen belegt — Fabiano Caruana (2792) und Hikaru Nakamura (2792).

Wechsel auf dem usbekischen Thron: Sindarov steigt auf Platz 4!

Die Mai-Bilanz brachte unerwartete und historische Nachrichten für die usbekischen Fans. Der Name des Schachspielers Nummer eins unseres Landes hat sich geändert. Dies ist auf die phänomenale Leistung von Javokhir Sindarov, unter Amateuren als „Professor“ bekannt, beim prestigeträchtigen «Superbet Chess Classic Romania–2026» Turnier zurückzuführen.

Dank seines erfolgreichen Laufs beim internationalen Turnier in Rumänien steigerte Javokhir sein Rating auf genau 2777 Punkte und wurde zum viertbesten Schachspieler der Welt!

Der bei den Fans beliebte Nodirbek Abdusattorov ist derzeit die Nummer zwei unseres Landes. Interessanterweise hat auch Nodirbek 2777 Punkte auf dem Konto, aber aufgrund zusätzlicher Kriterien belegt er in der FIDE-Weltrangliste den 5. Platz, direkt hinter Javokhir. Dass unsere beiden Jungs in den Top 5 stehen, ist ein wahrer Triumph für den usbekischen Sport!

Unsere weiteren Großmeister in den Top 100

Die anderen drei Landsleute unter den 100 besten Schachspielern der Welt halten ebenfalls solide Positionen:

Nodirbek Yakubboev — mit 2689 Punkten belegt er den 40. Platz weltweit.

Rustam Kasimdzhanov — Unser erfahrener ehemaliger Weltmeister liegt mit 2665 Punkten genau auf dem 50. Platz.

Shamsiddin Vokhidov — Unser talentierter Schachspieler hat 2637 Punkte gesammelt und liegt derzeit auf dem 89. Platz.