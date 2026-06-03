Am Vorabend der historischen Weltmeisterschaft, die auf nordamerikanischen Rasenplätzen beginnt, bestreiten die Nationalmannschaften ihre letzten Vorbereitungsspiele. In dieser intensiven Phase traf die usbekische Nationalmannschaft unter Srečko Katanec auf einen der Gastgeber der kommenden FIFA-WM: Kanada. Obwohl unsere Vertreter in einem kampfbetonten Freundschaftsspiel mit 0:2 verloren, zog der qualitativ hochwertige Fußball auf dem Platz die Aufmerksamkeit ausländischer Experten und Fans auf sich.

Obwohl das Spiel mit einem Sieg der Gastgeber endete, äußerten renommierte Publikationen zum kanadischen Fußball und Nutzer sozialer Medien sehr warme und positive Meinungen über die Leistung unserer Landsleute.

„Das Ergebnis spiegelte den wahren Spielverlauf nicht wider“

Kanadas beliebte Sportsnet, Waking The Red und Canadian Soccer Daily Sportportale sowie Fußball-Communities auf der Reddit -Plattform diskutierten dieses Duell hitzig. Laut Übersee-Fans war der Kampf auf dem Platz viel intensiver als die Zahlen auf der Anzeigetafel vermuten ließen.

Lokale Fans hoben besonders hervor, dass die usbekische Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit den Kanadiern ernsthafte Kopfschmerzen und große Probleme bereitete. Viele merkten an, dass das 2:0-Ergebnis nicht ganz dem tatsächlichen Spielverlauf entsprach und die Partie für die Gastgeber tatsächlich recht schwierig war.

Es wurde festgestellt, dass die kanadische Nationalmannschaft das Spiel erst in der zweiten Halbzeit drehen und den Vorteil auf ihre Seite ziehen konnte, dank der Einwechselspieler und der Klasse der Stammspieler.

Lob für Eldor Shomurodov und WM-Hoffnungen

Unser Nationalmannschaftskapitän Eldor Shomurodov stand ebenfalls im Mittelpunkt der Diskussionen ausländischer Fans. Obwohl unser erfahrener Stürmer in diesem Spiel kein Tor erzielte, wurde er besonders für seine unermüdliche Bewegung, Kampfbereitschaft und sein Pressing gelobt, womit er die kanadische Abwehrreihe ständig in Atem hielt.

Fazit der ausländischen Fans: Übersee-Fußballfans bewerteten das disziplinierte, kompakte Defensivspiel und die blitzschnellen Kontertaktiken der usbekischen Nationalmannschaft sehr positiv. Einige Fans prognostizieren sogar, dass Usbekistan bei der kommenden FIFA-WM für jeden Spitzengegner ein sehr unangenehmer und überraschungsreicher Gegner sein könnte.

Trotz der Niederlage hinterließen die „Weißen Wölfe“ einen positiven Eindruck in der globalen Fußballgemeinschaft. Wir wünschen ihnen große Erfolge und historische Siege bei den kommenden offiziellen Spielen der FIFA-WM 2026! Verfolgen Sie den WM-Weg unserer Nationalmannschaft gemeinsam mit Zamin!