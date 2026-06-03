Der Transfermarkt im europäischen Fußball nimmt an Fahrt auf. Die nächste große und sensationelle Nachricht wird voraussichtlich die Giganten aus England und Spanien betreffen. Ruben Dias, der talentierte Innenverteidiger von Manchester City und der portugiesischen Nationalmannschaft, steht kurz vor einem entscheidenden Karrierewechsel in diesem Sommertransferfenster und könnte bald den Verein wechseln.

Laut den neuesten sensationellen Berichten von Journalisten der renommierten spanischen Publikation El Debate , hat der erfahrene Verteidiger endgültig beschlossen, ein Angebot von Real Madrid anzunehmen und seine Karriere im Santiago Bernabéu fortzusetzen.

Ein alter Bekannter des Königsklubs und die Ablösesumme

Berichte darüber, dass der Königsklub schon lange Interesse an diesem portugiesischen Verteidiger hat und seine Leistungen beobachtet, tauchten in der Sportpresse häufig auf. Nun steht dieses Interesse kurz davor, offiziell zu werden.

Derzeit läuft der aktive Arbeitsvertrag des 29-jährigen Ruben Dias bei Manchester City bis Mitte 2029 . Maßgebliche Quellen in der Fußballwelt schätzen den aktuellen Marktwert des Verteidigers auf 60 Millionen Euro . Es wird berichtet, dass die Madrilenen bereit sind, eine solch hohe Summe zu zahlen, um ihre Abwehr zu verstärken.

Zuverlässige Premier-League-Statistiken und die guten Nachrichten, auf die Fans gewartet haben

Ruben Dias blieb in der abgelaufenen Saison der englischen Premier League eine der wichtigsten Stützen von Pep Guardiolas Team. Er kam in insgesamt 26 Spielen in der nationalen Meisterschaft zum Einsatz und erzielte dabei 2 Tore gegen Gegner. Zudem erhielt er in hart umkämpften Duellen 3 Gelbe Karten.

Wenn dieser Transfer erfolgreich abgeschlossen wird, erhält die Abwehrreihe von Real Madrid mit einem der weltbesten Verteidiger weitere Verstärkung. Dies wird zweifellos ein wahres Fest für Madridistas auf der ganzen Welt, einschließlich in unserem Land, sein! Verfolgen Sie jeden Schritt dieses Blockbuster-Transfers mit uns auf den Zamin-Seiten!