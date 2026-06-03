Unerwartete und spannende Entwicklungen setzen sich im Weltfußball und auf dem Transfermarkt fort. Real Madrid ist bei dem Wunsch, den ehemaligen Trainer, den berühmten und erfahrenen portugiesischen Spezialisten José Mourinho, an das Santiago Bernabéu zurückzuholen, auf ein ernstes Hindernis gestoßen. Der Königsklub muss nun deutlich mehr Bargeld als ursprünglich geplant ausgeben, um diesen Transfer zu realisieren, bis zu 15 Millionen Euro an Mitteln.

Darüber berichteten Journalisten von The Athletic , einer der zuverlässigsten Quellen in der Sportwelt.

Verfallene Klausel und verpasste Chance

Es wurde bekannt, dass Mourinhos aktueller Arbeitsvertrag beim portugiesischen Klub Benfica eine sehr günstige Klausel enthielt. Demnach hätte jeder Top-Klub den Spezialisten gegen Zahlung einer Ablösesumme von rund 6 Millionen Euro verpflichten können.

Diese Sonderoption war jedoch nur 10 Werktage nach Saisonende gültig und verlor am 29. Mai dieses Jahres vollständig ihren Wert. Insider behaupten, dass Real Madrid sich mit José Mourinho bereits über alle Bedingungen einer zukünftigen Zusammenarbeit geeinigt hatte. Aufgrund unerwarteter politischer Prozesse und interner Verwaltungsprobleme im Madrider Team gelang es jedoch nicht, diese Vorzugsklausel rechtzeitig zu aktivieren.

Präsidentschaftswahlen bei Real und ein neuer Herausforderer

Der Hauptgrund, warum der Madrider Gigant diese günstige Gelegenheit nicht nutzen konnte, war das laufende Präsidentschaftsrennen im Klub. Neue Präsidentschaftswahlen bei Real Madrid finden am 7. Juni dieses Jahres statt.

An dieser Wahl, die bei den Fans großes Interesse weckt, nimmt neben dem aktuellen erfolgreichen Präsidenten Florentino Pérez auch ein 37-jähriger junger und ehrgeiziger Unternehmer mit großen Zielen teil, Enrique Riquelme . Dieser Machtkampf und die offiziellen Verfahren im Klub verhinderten Mourinhos Rückkehr nach Madrid zu einem günstigeren Preis.

Dennoch wird die Rückkehr des als 'The Special One' bekannten Trainers für die Fans von Real Madrid sicherlich eine große Freude und das Fundament für neue Siege sein. Verfolgen Sie die aktuellsten Nachrichten zu den Wahlergebnissen und dem Beginn von José Mourinhos neuer Ära in Madrid auf Zamin!