Bayern-Stürmer Harry Kane hat erklärt, dass er sich nach seinen herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison als einer der Hauptanwärter auf den prestigeträchtigen Ballon d’Or betrachtet. Der englische Torjäger betonte in einem Interview mit L’Équipe, dass seine Tore und Mannschaftserfolge ihn dem Preis nähergebracht haben. Goal.com berichtet .

"Wenn man meine Tore und die gewonnenen Titel in dieser Saison berücksichtigt, denke ich, dass ich im Rennen bin. Besonders wenn England die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gewinnt, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass die Auszeichnung an einen englischen Spieler geht", sagte der 32-jährige Stürmer.

Kane erzielte in allen Wettbewerben für Bayern München 61 Tore. Er stuft diese Leistung auf dem Niveau von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ein. "Sobald man die 60-Tore-Marke knackt, befindet man sich in derselben Stratosphäre wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Ihre Zahlen schienen mir früher unerreichbar", fügte er hinzu.

Außerdem äußerte sich der Stürmer positiv über den neuen englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel. Kane erwähnte, dass ihm die Zusammenarbeit mit dem Experten beim Münchner Verein gefallen habe und er glaube, dass dessen Ideen der Nationalmannschaft Erfolg bringen werden.

Die Ballon-d’Or-Verleihung findet am 26. Oktober in London statt. Harry Kane verhehlte nicht, dass der Gewinn dieser Auszeichnung in seiner Heimatstadt eine besondere symbolische Bedeutung für ihn hätte.