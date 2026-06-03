Lionel Messi weit oben in der Liste der wertvollsten MLS-Spieler

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Lionel Messi weit oben in der Liste der wertvollsten MLS-Spieler

Das Interesse an der Major League Soccer (MLS), dem prestigeträchtigsten Fußballwettbewerb in Nordamerika, wächst von Tag zu Tag. Das autoritative und einflussreiche Transfermarkt -Portal hat eine aktualisierte Liste der wertvollsten Spieler in der Übersee-Liga veröffentlicht. Dieses Ranking spiegelt nicht nur das Wertgleichgewicht wider, sondern zeigt auch, dass die Star-Rivalität in der MLS ein neues Niveau erreicht hat.

Die Spitzenposition in der Werttabelle wird derzeit von zwei talentierten Fußballern geteilt.

Wer sind die wertvollsten Anführer?

Laut den Analysten des Portals sind die Spieler mit den höchsten Transferwerten in der Liga derzeit:

  1. Josh Sargent (Toronto FC) — 16 Millionen Euro

  2. Evander (FC Cincinnati) — 16 Millionen Euro

Beide Fußballer haben ihren Wert dank konstanter Leistungen gehalten und gelten als die wertvollsten Stars der MLS.

Der legendäre Lionel Messi und der Kampf um die Top drei

Auf der nächsten Stufe des Rankings folgt die lebende Legende des Weltfußballs, Kapitän und Anführer von Inter Miami, Lionel Messi . Der Transferwert des argentinischen Zauberers, Rekordgewinner von acht Ballon d'Or, beträgt derzeit 15 Millionen Euro .

Interessanterweise wird der Marktwert von zwei weiteren renommierten und erfahrenen Fußballern auf genau denselben Wert wie bei Messi geschätzt:

Spielername

Verein

Transferwert

Lionel Messi

Inter Miami

15 Mio. €

Anders Dreyer

San Diego FC

15 Mio. €

Son Heung-min

Los Angeles FC

15 Mio. €

Der Wechsel des koreanischen Stars Son Heung-min und des Dänen Dreyer in die MLS hat das Ansehen der Liga offensichtlich gesteigert.

Inter Miamis Triumphzug

Erwähnenswert ist, dass Lionel Messi seit dem Sommer 2023 für Inter Miami im Bundesstaat Florida spielt. Seine Ankunft hat die Geschichte des Vereins völlig verändert.

Wichtiger Fakt: Dank Messis brillanter Leistungen und Führungsqualitäten gewann Inter Miami in der vergangenen Saison zum ersten Mal in seiner Geschichte den MLS Cup und sorgte für eine echte Sensation.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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