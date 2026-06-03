Lamine Yamal könnte wegen Verletzung die WM verpassen

Die Weltmeisterschaft 2026 sollte für Lamine Yamal der nächste große Schritt auf dem Weg zum größten Star seiner Generation werden. Doch eine unerwartete Verletzung droht, dem Turnier einen seiner hellsten Namen zu nehmen. Das spanische Wunderkind, das bei der EM 2024 alle begeisterte, sollte zwei Jahre später mit 18 Jahren wieder im Rampenlicht stehen. Doch nun könnte die Situation zu einem Wartespiel werden. Goal.com berichtet .

Lamine Yamal erlitt eine schwere Knieverletzung, als er mit dem FC Barcelona kurz vor dem Gewinn eines weiteren La-Liga-Titels stand. Was zunächst harmlos wirkte, erwies sich als weitaus ernster und stellt seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft infrage. Obwohl Luis de la Fuente ihn in den endgültigen 26-Mann-Kader Spaniens berief, was den Fans etwas Hoffnung gab, bleibt sein Einfluss auf dem Platz ungewiss.

Der Vorfall ereignete sich am 22. April im Spiel gegen Celta Vigo. Nur Sekunden nach dem verwandelten Elfmeter zum Siegtor brach Lamine Yamal auf dem Rasen zusammen und deutete zur Bank. Seitdem ist er nicht mehr aufgelaufen. Berichten zufolge befürchtete die Führung des FC Barcelona einen Muskelriss im linken Bein. Die Genesung von einer solchen Verletzung dauert mindestens acht Wochen, und selbst danach ist eine Rückkehr zur alten Form nicht garantiert.

Dennoch betonen die Vereinsführung und Cheftrainer Hansi Flick, dass das Wunderkind rechtzeitig zur WM fit sein wird. In einer Mitteilung des Vereins heißt es: „Untersuchungen haben eine Verletzung am linken Bein von Lamine Yamal bestätigt. Der Spieler wird konservativ behandelt. Er wird für den Rest der Saison ausfallen, soll aber an der Weltmeisterschaft teilnehmen.“ Dies ist ein weiterer harter Rückschlag in einer von Verletzungen geprägten Saison für das junge Talent.