Marc-Andre ter Stegen vor Wechsel vom FC Barcelona zu Ajax

·271·Sport
Marc-Andre ter Stegen vor Wechsel vom FC Barcelona zu Ajax

Marc-Andre ter Stegen steht kurz davor, den FC Barcelona in diesem Sommer nach einer erfolglosen Leihe zum FC Girona zu verlassen. Der erfahrene deutsche Torhüter ist nicht Teil der Zukunftspläne des Vereins. Nun könnte er überraschend zum niederländischen Klub Ajax wechseln, wo sein ehemaliger Trainer Michel eine Wiedervereinigung mit dem Routinier anstrebt. Goal.com berichtet .

Nach einer kurzen und erfolglosen Zeit in Girona ist Ter Stegen zum FC Barcelona zurückgekehrt, doch seine Zeit in Spanien scheint sich dem Ende zu neigen. Laut Diario Sport hat der La-Liga-Gigant klargemacht, dass der 34-jährige Torhüter nicht mehr Teil des neuen Projekts ist. Trainer Hansi Flick setzt in der ersten Saisonhälfte bevorzugt auf Joan Garcia.

Ter Stegen kam im Juli 2014 von Borussia Mönchengladbach und stieg nach 423 Einsätzen zum Mannschaftskapitän auf. Der FC Barcelona ist nun bereit, ihn fest zu verkaufen, um Gehaltsbudget freizumachen. Die Zeit des Torhüters in Girona beschränkte sich nach dem Transfer im Januar verletzungsbedingt auf nur zwei Spiele.

Eine schwere Verletzung beendete seine Saison vorzeitig, was Bundestrainer Julian Nagelsmann als Tragödie bezeichnete. Ter Stegens Leihvertrag endet am 30. Juni, und Ajax hat ernsthaftes Interesse bekundet. Michel, der das Amt beim Amsterdamer Klub übernommen hat, möchte den erfahrenen Torhüter in seinem Kader haben.

Marc-Andre ter Stegen hat in seinen Jahren beim FC Barcelona 20 wichtige Titel gewonnen. Dazu zählen sieben spanische Meisterschaften, sechs Pokalsiege und der Gewinn der UEFA Champions League 2015. Nun soll er seine Karriere in der Eredivisie fortsetzen und seine große Erfahrung in die neue Mannschaft einbringen.

FC BarcelonaMarc-Andre ter StegenTransferAjaxLa Liga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

City will talentierten Torwart des AC Mailand verpflichtenHeute, 08:21Florentino Perez bestätigt neue Transfers bei Real MadridHeute, 07:51Usbekische Boxer übernehmen Führung im World-Boxing-RankingHeute, 07:46Bayern-Torwart Daniel Peretz vor dauerhaftem AbgangHeute, 07:38Andoni Iraola übernimmt Liverpool: Die wichtigsten AufgabenHeute, 07:30Bayern-Torwart Daniel Peretz vor Wechsel zu SouthamptonHeute, 07:19
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt