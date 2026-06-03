Marc-Andre ter Stegen steht kurz davor, den FC Barcelona in diesem Sommer nach einer erfolglosen Leihe zum FC Girona zu verlassen. Der erfahrene deutsche Torhüter ist nicht Teil der Zukunftspläne des Vereins. Nun könnte er überraschend zum niederländischen Klub Ajax wechseln, wo sein ehemaliger Trainer Michel eine Wiedervereinigung mit dem Routinier anstrebt. Goal.com berichtet .

Nach einer kurzen und erfolglosen Zeit in Girona ist Ter Stegen zum FC Barcelona zurückgekehrt, doch seine Zeit in Spanien scheint sich dem Ende zu neigen. Laut Diario Sport hat der La-Liga-Gigant klargemacht, dass der 34-jährige Torhüter nicht mehr Teil des neuen Projekts ist. Trainer Hansi Flick setzt in der ersten Saisonhälfte bevorzugt auf Joan Garcia.

Ter Stegen kam im Juli 2014 von Borussia Mönchengladbach und stieg nach 423 Einsätzen zum Mannschaftskapitän auf. Der FC Barcelona ist nun bereit, ihn fest zu verkaufen, um Gehaltsbudget freizumachen. Die Zeit des Torhüters in Girona beschränkte sich nach dem Transfer im Januar verletzungsbedingt auf nur zwei Spiele.

Eine schwere Verletzung beendete seine Saison vorzeitig, was Bundestrainer Julian Nagelsmann als Tragödie bezeichnete. Ter Stegens Leihvertrag endet am 30. Juni, und Ajax hat ernsthaftes Interesse bekundet. Michel, der das Amt beim Amsterdamer Klub übernommen hat, möchte den erfahrenen Torhüter in seinem Kader haben.

Marc-Andre ter Stegen hat in seinen Jahren beim FC Barcelona 20 wichtige Titel gewonnen. Dazu zählen sieben spanische Meisterschaften, sechs Pokalsiege und der Gewinn der UEFA Champions League 2015. Nun soll er seine Karriere in der Eredivisie fortsetzen und seine große Erfahrung in die neue Mannschaft einbringen.