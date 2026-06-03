Dusan Vlahovic verlässt Juventus nach gescheiterten Vertragsverhandlungen

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Dusan Vlahovic verlässt Juventus nach gescheiterten Vertragsverhandlungen

Die langwierigen Verhandlungen zwischen Dusan Vlahovic und Juventus sind beendet. Es wurde offiziell bestätigt, dass der Stürmer den Turiner Verein als Free Agent verlassen wird. Monatelange Gespräche blieben ergebnislos und wurden diese Woche vollständig abgebrochen. Damit endet die viereinhalbjährige Zeit des serbischen Angreifers im Allianz Stadium. Goal.com berichtet .

Laut La Gazzetta dello Sport stimmten die finanziellen Forderungen von Spieler und Verein nicht überein. Vlahovic forderte für einen neuen Vertrag ein Jahresgehalt von 8 Millionen Euro plus Boni. Die Juventus-Führung beschränkte ihr Angebot jedoch auf 6 Millionen Euro und leistungsbezogene Prämien. Die Verhandlungen gerieten in eine Sackgasse, nachdem der Verein sich weigerte, Agenturgebühren und andere Nebenkosten zu übernehmen.

Diese Situation ist ein schwerer Schlag für Cheftrainer Luciano Spalletti, der Vlahovic als zentrale Figur seines Projekts ansah. Nachdem er zuvor die Transfers von Bernardo Silva und Alisson nicht realisieren konnte, hatte Spalletti den serbischen Stürmer als unverzichtbar für das Spielsystem bezeichnet. Doch die finanziellen Möglichkeiten des Clubs wogen schwerer als die sportlichen Pläne des Trainers.

Dusan Vlahovic wechselte im Januar 2022 für 70 Millionen Euro von der Fiorentina und galt als Nachfolger von Cristiano Ronaldo. Obwohl er in Turin einige Glanzleistungen zeigte, kritisierten viele seine mangelnde Konstanz.

Spitzenclubs wie Chelsea, Newcastle, der FC Barcelona und Bayern München haben Interesse an dem Stürmer bekundet. Die Agenten des Spielers stehen bereits mit diesen Vereinen in Kontakt, doch Vlahovics nächste Station bleibt vorerst unbekannt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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