Der Kampf um die Präsidentschaft von Real Madrid hat eine unerwartete Wendung genommen. Kandidat Enrique Riquelme behauptete im Wahlkampf gegen Amtsinhaber Florentino Pérez, dass Manchester-City-Star Erling Haaland einem Wechsel nach Madrid zugestimmt habe. Der 37-jährige Unternehmer hat sein gesamtes Wahlprogramm darauf aufgebaut, den norwegischen Stürmer ins Santiago Bernabéu zu holen. Goal.com berichtet .

In der beliebten Show "El Hormiguero" betonte Riquelme, dass nicht nur Erling Haaland, sondern auch Ballon-d'Or-Gewinner Rodri von 2024 im Mittelpunkt seiner Pläne stehen. Er gab den Vereinsmitgliedern finanzielle Garantien und versprach, alle Mitgliedsbeiträge für die nächste Saison aus eigener Tasche zu zahlen, sollten diese Transfers nicht zustande kommen. Seinen Angaben zufolge enthält Erling Haalands Vertrag eine Ausstiegsklausel, und der Spieler selbst möchte nach Madrid wechseln.

Die Vertreter des Spielers wiesen diese Aussagen jedoch schnell zurück. Erling Haalands Vater Alfie Haaland und seine Agentin Rafaela Pimenta gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie bestätigten, dass es keine Einigung mit Riquelme gebe. Sie bezeichneten die Aussagen als „unterhaltsam, aber weit von der Wahrheit entfernt“. Manchester City erklärte zudem, man bleibe in Bezug auf seinen Star gelassen und er habe nicht die Absicht, das Klubprojekt zu verlassen.

Laut The Athletic plant die Führung von Manchester City rechtliche Schritte gegen die unbegründeten Behauptungen von Riquelme. Der Verein dementierte entschieden, dass es in Erling Haalands Vertrag eine Sonderklausel gibt, die einen Transfer erleichtern würde. Unterdessen war auch Florentino Pérez nicht untätig – er gab bekannt, eine Einigung mit José Mourinho über den Cheftrainerposten erzielt zu haben.