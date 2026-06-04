CIES veröffentlicht Ranking der wertvollsten Fußballer der Welt

Für Weltfußball-Enthusiasten und Sportfans, die den Transfermarkt genau verfolgen, wurden sensationelle Neuigkeiten präsentiert. Das renommierte Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES Football Observatory) hat ein neues Ranking der aktuell 100 wertvollsten Fußballer der Welt erstellt. Der Transferwert des Stars an der Spitze dieser Liste versetzt die Fußballwelt in Erstaunen.

Lamine Yamal — der wertvollste Fußballer der Welt!

Als absoluter Führender des Rankings wurde der Flügelspieler des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, ausgezeichnet. Der Transferwert dieses phänomenalen Talents, das gerade erst 18 Jahre alt geworden ist, beläuft sich auf stolze 358,1 Millionen Euro . Mit diesem Wert hat er Manchester-City-Stürmer Erling Haaland und Real-Madrid-Star Kylian Mbappé weit hinter sich gelassen.

Die 20 wertvollsten Stars im Weltfußball

Laut der CIES-Studie sieht die Liste der 20 wertvollsten Fußballer der Welt wie folgt aus:

Lamine Yamal (FC Barcelona) – 358,1 Mio. € Erling Haaland (Manchester City) – 227,3 Mio. € Kylian Mbappé (Real Madrid) – 165,7 Mio. € Michael Olise (FC Bayern) – 140,5 Mio. € Morgan Rogers (Aston Villa) – 136,8 Mio. € Desiré Doué (PSG) – 133,2 Mio. € Kenan Yıldız (Juventus) – 133 Mio. € Nico O'Reilly (Manchester City) – 125 Mio. € Arda Güler (Real Madrid) – 124,8 Mio. € Pau Cubarsí (FC Barcelona) – 124,6 Mio. € Florian Wirtz (Liverpool) – 124,1 Mio. € Pedri (FC Barcelona) – 120,6 Mio. € Jude Bellingham (Real Madrid) – 120,3 Mio. € Yan Diomandé (RB Leipzig) – 118,7 Mio. € Hugo Ekitike (Liverpool) – 118,3 Mio. € João Neves (PSG) – 117,1 Mio. € Fermín López (FC Barcelona) – 115,9 Mio. € Estêvão (Chelsea) – 113,4 Mio. € Dean Huijsen (Real Madrid) – 112 Mio. € Bukayo Saka (Arsenal) – 111,2 Mio. €

Andere unerwartete Ergebnisse in der Liste

In diesem Ranking finden sich auch außerhalb der Top 20 einige berühmte Namen. Insbesondere Chelsea-Star Cole Palmer belegt mit 110,6 Mio. € den 21. Platz, während Atlético-Madrid-Stürmer Julián Álvarez mit einem Wert von 109,6 Mio. € auf Rang 22 landete.

Unerwartete Abstürze: PSG-Flügelspieler Khvicha Kvaratskhelia belegt mit 100,9 Mio. € den 26. Platz. Die größte Überraschung für die Fans war Real-Madrid-Stürmer Vinícius Júnior — mit einem Wert von nur 83,8 Mio. € reichte es für ihn lediglich zum 50. Platz.

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