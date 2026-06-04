Atletico Madrids Cheftrainer Diego Simeone hat Mason Greenwood als Hauptziel ausgemacht, um die Offensive zu verstärken. Der spanische Gigant plant ernsthafte Veränderungen im Angriff, und Simeone betrachtet den englischen Stürmer als den „perfekten Angreifer“ für sein taktisches System. Laut Goal.com Bericht .

Greenwood hatte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Getafe gespielt und bewiesen, dass er sich an die Bedingungen der La Liga anpassen kann. Derzeit glänzt der 24-jährige Fußballer bei Marseille, das mit Paris Saint-Germain und anderen Giganten konkurriert, und beeindruckt das Trainerteam von Atletico Madrid weiterhin mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke.

Der Klub Marseille ist nicht bereit, seinen Star leichtfertig abzugeben. Berichten zufolge hat der französische Klub eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro für den Spieler festgelegt, der in allen Wettbewerben 26 Tore und 11 Vorlagen verzeichnete. Marsailles Sportdirektor Gregory Lorenzi gab bekannt, dass man bereit sei, jedes vorteilhafte Angebot zu prüfen.

Das Zustandekommen dieses Transfers hängt weitgehend vom Schicksal von Julian Alvarez ab. Obwohl die Führung von Atletico Madrid Berichte über einen Wechsel des argentinischen Stürmers zum FC Barcelona dementiert, könnten eingehende Mittel für den Transfer von Greenwood verwendet werden, falls ein großes Angebot für Alvarez eingeht.

Der Preis von 100 Millionen Euro bleibt vorerst das größte Hindernis für Atletico Madrid. Doch Simeone betont die Notwendigkeit frischen Blutes in der Offensive, und der Transfer von Mason Greenwood dürfte zu einem der spektakulärsten Deals des Sommer-Transferfensters werden.