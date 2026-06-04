Spiele der usbekischen Nationalmannschaft werden in Schulen gezeigt

Langersehnte, wahrhaft festliche Nachrichten für Fußballfans in unserem Land und treue Anhänger unserer Nationalmannschaft! Um unsere Nationalspieler, die die Ehre unserer Heimat bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft verteidigen, die im Juni und Juli auf den grünen Rasenflächen startet, hochrangig zu unterstützen, wurde eine umfassende Initiative in der gesamten Republik ins Leben gerufen. Das einzigartige Projekt „Fan-Zone“ wird an allgemeinbildenden Schulen im ganzen Land organisiert.

Im Rahmen dieses Projekts werden insgesamt 220 Schulen in einzigartige Live-Übertragungszentren für Fußballbegeisterte verwandelt.

Alle Bezirke und Städte abgedeckt

Diese wunderbare Initiative wird 208 Bezirke und Städte Usbekistans vollständig abdecken und keine abgelegenen Gebiete auslassen. An diesen ausgewählten Bildungseinrichtungen wurden alle notwendigen organisatorischen und technischen Einrichtungen für eine hochwertige Übertragung der Spiele geschaffen.

Besonders hervorzuheben ist, dass sich in diesen „Fan-Zonen“ Schüler, ihre Eltern, Gemeindeaktivisten und alle fußballbegeisterten Landsleute versammeln können, um die historischen Spiele unserer Nationalmannschaft live auf Großbildschirmen zu verfolgen und unseren Lieblingsspielern uneingeschränkte Unterstützung zu zeigen.

Spielplan der Gruppenspiele unserer Nationalmannschaft

Die Spiele unserer Vertreter in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft beginnen zu den folgenden Daten und Uhrzeiten (Taschkenter Zeit). Notieren Sie sich diesen Spielplan und feuern Sie unser Lieblingsteam gemeinsam an:

Usbekistan – Kolumbien Datum und Uhrzeit: 18. Juni, 07:00 Uhr

Usbekistan – Portugal Datum und Uhrzeit: 23. Juni, 22:00 Uhr

Usbekistan – Kongo Datum und Uhrzeit: 28. Juni, 04:30 Uhr



Leitsatz der Redaktion: Wir wünschen unseren Jungs, die einen historischen Schritt zur Weltmeisterschaft machen, große Siege in diesen verantwortungsvollen Spielen! Jeder Haushalt, jede Nachbarschaft und jede Schule soll Zeuge künftiger Siege werden. Wir glauben an euch, Jungs!

Verfolgen Sie stets den siegreichen Weg der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, die heißesten Analysen nach den Spielen und die besten Fußballnachrichten mit uns auf den Seiten von Zamin!