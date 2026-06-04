FIFA verbietet das Mitbringen von Wasserflaschen bei WM-Spielen

Je näher der Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft auf den nordamerikanischen Rasenplätzen rückt, desto mehr wichtige Entscheidungen zu Sicherheit und Vorschriften werden von den Organisatoren bekannt gegeben. Die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hat eine unerwartete neue Einschränkung für Fans eingeführt, die die kommenden WM-Spiele besuchen. Laut der offiziellen Erklärung ist das Mitbringen von Wasserbehältern jeglicher Art in das Stadiongelände nun strengstens untersagt.

Bekanntlich wird in diesem Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli während der Spiele in den Stadien der USA, Kanadas und Mexikos mit extrem hohen Temperaturen gerechnet.

Wie hat die FIFA dieses Verbot begründet?

Der internationale Fußballverband gab bekannt, dass diese Einschränkung vor allem aus Gründen der menschlichen Gesundheit und Sicherheit getroffen wurde. In der Erklärung des Verbandes heißt es, diese Maßnahme sei eingeführt worden, „um unerwartete Gefahren und Verletzungen verschiedener Schweregrade für Spieler auf dem Feld und Zuschauer auf den Tribünen zu verhindern“.

Gleichzeitig wird versprochen, folgende Annehmlichkeiten in den Stadien zu schaffen, damit die Fans bei heißem Wetter nicht leiden müssen:

Der Wasserverkauf im Stadion wird vor den Spielen und während der Partie durchgehend sichergestellt;

Spezielle Kühlstationen und leistungsstarke Ventilatoren werden betrieben, um die Körper der Fans abzukühlen;

Um die Stadionbrunnen herum werden Nebelsprühzonen (Mikroklima) eingerichtet.

Heftige Proteste und Bedenken der Fans

Diese Neuigkeit wurde jedoch von Fußballfans, insbesondere von Touristen, die aus großer Entfernung anreisen, mit großer Unzufriedenheit aufgenommen. Insbesondere Vertreter der Fanvereinigung der englischen Nationalmannschaft bewerteten die Entscheidung der FIFA als „eine sehr seltsame und verspätete Maßnahme“.

Meinung der Fans: Die Fans betonen, dass die FIFA-Führung zuvor versprochen hatte, dass es bei den Spielen der WM 2026 keine Hindernisse für das Mitführen persönlicher Wasserflaschen geben würde. Darüber hinaus wird in den sozialen Medien breit diskutiert, dass diese neue Regel zu einem Monopol im Stadion führen und für die Zuschauer übermäßige Ausgaben und zusätzliche Kosten beim Wasserkauft verursachen wird.

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