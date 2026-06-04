Deschamps nennt Frankreichs einzige Schwäche für die WM 2026

Je näher die FIFA-Fußballweltmeisterschaft auf den nordamerikanischen Rasenflächen rückt, desto mehr steht die Vorbereitung der Top-Favoriten auf den Titel im Fokus. Insbesondere Didier Deschamps, Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, eines der stärksten Teams der Welt, teilte seine Gedanken zur Kaderzusammensetzung und Form der Spieler vor dem großen Turnier mit.

Der erfahrene Spezialist anerkannte die Fülle an hochkarätigen Spielern im Team, wies jedoch auch auf Bereiche hin, die Aufmerksamkeit erfordern.

„Hohe individuelle Klasse, aber etwas wenig Erfahrung“

In einer Erklärung auf der offiziellen FIFA-Website sprach Didier Deschamps offen über die interne Atmosphäre und den Generationenwechsel im Kader:

„Wenn wir über die individuelle Klasse sprechen, haben wir viele starke Spieler zur Verfügung, was mir eine große Auswahlmöglichkeit bietet. Der einzige kleine Nachteil vor dem Turnier 2026 ist, dass die Spieler unseres Meisterkaders von 2018 die harte Schule der großen Turniere 2014 und 2016 durchlaufen hatten. Unser aktuelles Team hat hingegen viele junge Spieler, die noch nicht genügend Erfahrung in solchen prestigeträchtigen Turnieren sammeln konnten.“

Der Trainer betonte, dass die jungen Stars die Verantwortung auf ihren Schultern spüren, wenn sie das Trikot der Nationalmannschaft tragen, was sie zu besseren Leistungen antreibt. „Ich habe meinen Spielern vor 14 Jahren dasselbe gesagt: Wenn du zur französischen Nationalmannschaft kommst, betrittst du das Feld nicht, um etwas zu nehmen, sondern um alles zu geben“, fügte er hinzu.

Vergangener Erfolg und die Gruppenphase der WM 2026

Zur Erinnerung: Didier Deschamps nimmt einen einzigartigen Platz in der Geschichte des französischen Fußballs ein. Unter seiner Führung machte die französische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland große Schritte und gewann den Hauptpreis – den Goldenen Pokal.

Bei der nächsten Weltmeisterschaft jenseits des Ozeans werden „Les Bleus“ in der Gruppenphase auf ziemlich interessante und kampfstarken Teams treffen. Die Franzosen wurden in eine Gruppe mit folgenden Gegnern gelost:

Norwegen — Der intensivste und gefährlichste Vertreter des skandinavischen Fußballs;

Senegal — Eine physisch starke Mannschaft vom afrikanischen Kontinent, die für überraschende Momente sorgen kann;

Irak — Ein Vertreter vom asiatischen Kontinent, der für entschlossenes und diszipliniertes Spiel bekannt ist.

Frankreichs Gruppengegner Bedeutung der Spiele Norwegen und Senegal Das größte Hindernis auf dem Weg zur Spitzenposition in der Gruppe Irak Eine gute Gelegenheit, die Erfahrung junger Fußballer zu erweitern

Wie sich Frankreichs erneuerter Kader in dieser spannenden Gruppe schlagen wird und wie gut Deschamps' junge Schützlinge der erwarteten Verantwortung gerecht werden, ist eine echte Intrige für Fußballfans weltweit.

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