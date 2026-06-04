Liam Delap Will Bei Chelsea Bleiben Und Das Vertrauen Von Xabi Alonso Gewinnen

Liam Delap hat beschlossen, mindestens eine weitere Saison bei Chelsea zu bleiben, um seine Kritiker nach einer erfolglosen Debütsaison zum Schweigen zu bringen. Der 23-jährige Stürmer ist bereit, um seinen Platz in West-London zu kämpfen, obwohl harte Konkurrenz und Verletzungen seine Möglichkeiten eingeschränkt haben. Laut der BBC hat der Spieler nicht die Absicht, den Klub zu verlassen. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Delap, ein ehemaliger Spieler von Manchester City, wurde für 30 Millionen Pfund transferiert, doch seine Leistungen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück. In der vergangenen Saison bestritt er 41 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte nur zwei Tore. Insbesondere sein einziges Tor in der Premier League und eine torlose Serie von 26 Spielen zum Saisonende wirkten sich negativ auf seinen Ruf aus. Dennoch kaufte er kürzlich ein Haus in der Nähe von London und demonstrierte damit seine langfristigen Pläne.

Der Stürmer ist bestrebt, unter dem neuen Trainer Xabi Alonso zu spielen, der am 1. Juli seine Arbeit aufnimmt. Doch die Konkurrenz im Kader von Chelsea hat sich verschärft. Joao Pedro, der für 55 Millionen Pfund von Brighton kam, hat sich einen festen Platz in der Startelf erobert. Zudem erschwert die erwartete Rückkehr von Nicolas Jackson von Bayern München die Situation von Delap weiter.

Der Klub ist gezwungen, den Kader zu verkleinern, da er in der nächsten Saison nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen wird. Delaps niedrigere Ablösesumme im Vergleich zu anderen Stars könnte ihn zu einer attraktiven Verkaufsoption machen. Newcastle United beobachtet die Situation derzeit genau und erwägt, den Stürmer unter Vertrag zu nehmen.