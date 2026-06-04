Jose Mourinho reicht Beschwerde gegen die Türkei beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein

Der renommierte portugiesische Spezialist Jose Mourinho hat seinen Streit mit türkischen Fußballfunktionären auf eine neue Stufe gehoben. Der Trainer, der derzeit als Hauptkandidat für den Posten des Cheftrainers bei Real Madrid gilt, hat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) offiziell Beschwerde eingereicht und behauptet, seine Grundrechte seien während seiner Zeit bei Fenerbahce verletzt worden. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Jose Mourinho, der Fenerbahce im August 2025 verließ, legt Widerspruch gegen die Disziplinarstrafen ein, die ihm vom Türkischen Fußballverband (TFF) auferlegt wurden. Dieser Rechtsstreit begann im November 2024 nach einem Sieg über Trabzonspor. Damals wurde der Trainer für ein Spiel gesperrt und mit einer hohen Geldstrafe belegt, weil er das VAR-System und die lokale Fußballstruktur kritisiert hatte.

In den beim Gericht in Straßburg eingereichten Dokumenten äußerte Jose Mourinho Zweifel an der Transparenz und Unparteilichkeit der türkischen Sportgerichtsbarkeit. Laut dem erfahrenen Trainer sind die Fußballgremien in der Türkei nicht unabhängig, und sein Recht auf Meinungsfreiheit wurde verletzt, weil er die Schiedsrichterstandards der Super Lig kritisiert hatte. Er hatte in seinen Aussagen wiederholt auf systemische Probleme hingewiesen.

Darüber hinaus betont Jose Mourinho, der bei den Präsidentschaftswahlen von Real Madrid die Hauptwahl von Florentino Perez ist, dass auch sein Recht auf ein faires Verfahren verweigert wurde. Nach Angaben des Trainers wurde der begründete Teil der Strafe gegen ihn nicht vorgelegt, was seine Möglichkeit zur rechtlichen Verteidigung einschränkte.

Von diesem Gerichtsverfahren wird erwartet, dass es die Disziplinarverfahren des Türkischen Fußballverbands auf internationaler Ebene auf die Probe stellt. Jose Mourinho und seine Anwälte sind der Ansicht, dass die Türkei die von ihr unterzeichneten europäischen Menschenrechtsprotokolle verletzt hat.