Juventus gibt Alisson-Transfer auf und konzentriert sich auf Emiliano Martinez

Der Turiner Klub Juventus hat seinen Fokus auf Emiliano Martinez gerichtet, nachdem die Versuche, Liverpools Torhüter Alisson Becker zu verpflichten, gescheitert waren. Trotz Berichten über eine persönliche Einigung mit dem brasilianischen Schlussmann ist der Klub von der Merseyseite nicht bereit, seinen Leistungsträger zu verkaufen. Dies zwang die "Alte Dame", vor der neuen Saison andere Optionen zu prüfen. Wie Goal.com berichtet .

Liverpool hat die Option zur Verlängerung des Vertrags mit Alisson um weitere 12 Monate aktiviert und beabsichtigt, die Stabilität im Kader zu wahren. Der Premier-League-Klub entschied sich, seinen Stammtorhüter nicht abzugeben, nachdem mehrere erfahrene Spieler den Verein verlassen hatten. Daher hat die Führung von Juventus eine Liste alternativer Kandidaten auf dem Transfermarkt erstellt.

Laut Gazzetta ist der Torhüter von Aston Villa und Weltmeister von 2022, Emiliano Martinez, zum Hauptziel des Turiner Klubs geworden. Der 33-jährige argentinische Torhüter hat seine Offenheit für neue Herausforderungen bekundet. Sein Transferwert wird auf etwa 20 Millionen Euro geschätzt, doch sein Jahresgehalt von 6 Millionen Euro könnte für Juventus finanzielle Schwierigkeiten bedeuten.

Parallel dazu beobachten die Turiner auch Tottenham-Torhüter Guglielmo Vicario. Der 29-jährige italienische Schlussmann möchte in die Serie A zurückkehren. Vicarios Gehalt ist deutlich niedriger als das von Emiliano Martinez (3-4 Millionen Euro pro Jahr), was besser zu den Finanzplanungen der Juventus-Führung passt. Der Klub steht kurz davor, sich für einen der beiden Kandidaten zu entscheiden.