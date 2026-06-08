Mbappe sagt Torschützenkönig der WM 2026 voraus

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Mbappe sagt Torschützenkönig der WM 2026 voraus

Der Star von Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, hat seine kühnen Vorhersagen für die Torschützenkönige der WM 2026 geteilt. Der Stürmer, der im Finale in Katar eine schmerzhafte Niederlage erlitt, zeigte sich bereit, seine Dominanz im Turnier in Nordamerika unter Beweis zu stellen. Laut Goal.com berichtet .

In einem Blitzinterview mit dem Content-Creator Finn Agostinelli in Zusammenarbeit mit Sorare traf Kylian Mbappe seine Auswahl unter den größten Fußballern unserer Zeit. In der Debatte zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo wählte er den portugiesischen Star, der sein Idol ist. Laut Mbappe wird Ronaldo 2026 mehr Tore erzielen als Messi.

Er äußerte sich auch zu jungen Talenten und Teamkollegen. Während er den Barcelona-Vertreter Lamine Yamal höher einstufte als Erling Haaland und Florian Wirtz, prognostizierte er, dass sein Real-Madrid-Teamkollege Vinicius Junior torgefährlicher sein würde als Harry Kane. In der endgültigen Auswahl stellte er sich jedoch ohne Zögern vor Cristiano Ronaldo.

Trotz seines Hattricks im Finale 2022 gab Kylian Mbappe, der den Titel verlor, zu, dass er sich dieses Spiel nicht erneut ansieht. Seinen Worten zufolge kann das Ansehen des Finals "innere Dämonen" wecken. Das Turnier 2026 wird voraussichtlich als sechste Weltmeisterschaft für sowohl Messi als auch Ronaldo in die Geschichte eingehen.

Kylian MbappeReal MadridCristiano RonaldoLionel MessiWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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