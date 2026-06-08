Die Evolution von Lionel Messi: Fünf Gesichter der argentinischen Legende

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Die Evolution von Lionel Messi: Fünf Gesichter der argentinischen Legende

Lionel Messi bereitet sich auf seine rekordverdächtige sechste Weltmeisterschaft vor, doch der heutige Messi ist nicht mehr derselbe wie der Teenager, der sein Debüt für Barcelona gab. Während die meisten Stars mit dem Alter nachlassen, hat der Kapitän von Inter Miami seinen Spielstil über zwei Jahrzehnte hinweg neu erfunden, um an der Spitze zu bleiben. Mit 16 Jahren gab Messi sein Debüt gegen den von Jose Mourinho trainierten FC Porto als explosiver Rechtsaußen. Seine Fähigkeit, mit dem linken Fuß ins Zentrum zu ziehen, beeindruckte sogar Ronaldinho, den damals besten Spieler der Welt. Laut Goal.com berichtet .

Mit der Ankunft von Pep Guardiola im Jahr 2008 trat Messis taktische Reise in eine neue Phase ein. Am 2. Mai 2009, als Real Madrid im Santiago Bernabeu mit 2:6 deklassiert wurde, stellte Guardiola Messi als „falsche Neun“ auf. Diese Entscheidung veränderte die Fußballgeschichte. Messi rückte anstelle von Samuel Eto'o ins Zentrum und agierte aus tieferen Positionen, was zum Albtraum für Abwehrspieler wurde. „Mit Guardiola begann ich, Räume, Ballkontrolle und das Spielgeschehen zu verstehen“, erinnert sich Lionel Messi.

Zwischen 2011 und 2013 entwickelte sich Messi zu einem systembrechenden Spieler und erzielte 96 Tore in 69 La-Liga-Spielen. Er gewann viermal in Folge den Ballon d'Or und holte mit Barcelona die Champions-League-Trophäe. Nachdem Xavi und Andres Iniesta den Camp Nou verlassen hatten, musste Messi sich erneut wandeln. Er war nicht mehr nur der Vollstrecker, sondern wurde zur treibenden Kraft der Mannschaft. Er rückte näher zur Mitte des Feldes und übernahm die Verantwortung für die Spielführung.

Während seiner Zeit bei PSG und Inter Miami entwickelte sich Messi zu einem kompletten Spielmacher. In der Saison 2019/20 erzielte er 25 Tore und bereitete 22 vor. In Frankreich gab er erstmals in seiner Karriere mehr Vorlagen als Tore. Argentinische Analysten bezeichneten ihn als „Torschützen, der zu Iniesta wurde“. Obwohl seine physische Schnelligkeit nachgelassen hat, hält ihn seine Spielintelligenz weiterhin zu den gefährlichsten Spielern der Welt.

Lionel MessiBarcelonaInter MiamiPep GuardiolaFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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