Lamine Yamal erklärt, warum das Verpassen des Ballon d'Or vorteilhaft war

Der junge Star von Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, teilte seine Gedanken zur prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung seiner Karriere. Der Teenager-Fußballer gab zu, dass der Glaube, den Ballon d'Or beim letzten Mal zu gewinnen, aber letztendlich zu verlieren, ein wichtiger Katalysator für sein Wachstum war. Goal.com berichtet .

Der Flügelspieler von Barcelona äußerte sich in einem Video auf seinem YouTube-Kanal offen über seine damaligen Gefühle. "Um ehrlich zu sein, dachte ich, ich würde an diesem Tag gewinnen. Aber ich glaube, es war gut für mich, dass Ousmane Dembélé gewonnen hat. Es ermöglichte mir, mich zu entwickeln. Vielleicht war es noch nicht meine Zeit", betonte der 18-jährige Fußballer.

Yamal sprach auch über den Druck in der spanischen Nationalmannschaft und den Sieg bei der Euro 2024. Seinen Worten zufolge war die Teilnahme an internationalen Turnieren anfangs aufregend, aber mit der Zeit lernte er, ruhig zu bleiben. "Ich war nur ein Kind, es ist natürlich, am Anfang eines Turniers nervös zu sein. Aber Spiele und Turniere dauern lange, entscheidend ist, wie man sie beendet", sagte der Stürmer.

Außerdem erwähnte Lamine Yamal, als er über sein Idol sprach, den brasilianischen Star, der im Spotify Camp Nou-Stadion zur Legende seiner Ära wurde. "Ich schaue mir immer gerne Neymars Spiele an, weil er mein Idol ist", fügte Yamal hinzu. Er gab auch bekannt, dass er derzeit nicht nur Neymar, sondern auch Talente in der englischen Premier League und anderen Top-Ligen verfolgt.