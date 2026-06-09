Aufregende und historische Nachrichten sind aus Übersee für die usbekischen Fußballfans eingetroffen! Die usbekische Nationalmannschaft, die sich in New York auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, trat in ihrem zweiten geheimen Testspiel gegen den europäischen Riesen Niederlande an und konnte die Gegner in die Knie zwingen. Unter der Leitung der Weltfußballlegende Fabio Cannavaro zeigten die 'Weißen Wölfe' auf dem Platz wahren Mut und hohe Klasse und besiegelten einen großartigen 2:1-Sieg gegen einen starken Gegner. Dieser Triumph wird die Moral unserer Vertreter vor der bevorstehenden WM zweifellos stark heben.

Nach Absprache der beiden Trainer wurde das Spiel hinter verschlossenen Türen, also ohne Fans und Medienvertreter, ausgetragen, und das Format wurde leicht angepasst, wobei jede Halbzeit 30 Minuten dauerte. Dennoch stand die Intensität des Kampfes auf dem Feld offiziellen Spielen in nichts nach. Die talentierten und flinken Spieler unseres Kaders, Azizbek Amonov und Avazbek Olmasaliev, zeigten hohe Klasse, zielten präzise auf das gegnerische Tor und erzielten die Tore für diesen historischen Sieg. Die Europäer konnten nur einmal antworten.

Der Trainerstab gab in diesem Testspiel fast allen Teammitgliedern eine Chance und überprüfte die taktischen Schemata gründlich. Folgende Spieler verteidigten in diesem Spiel die Ehre unserer Heimat: Ergashev, Nematov, Eshmurodov, Abdullayev, Karimov, Esanov, Jiyanov, Olmasaliev, Rakhmonaliyev, Jaloliddinov, Amonov, Temirov, Sergeyev, Iskanderov und Hamdamov. Das in jeder Reihe gezeigte disziplinierte Spiel trug am Ende Früchte und schlug ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs auf.

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