Vor der Weltmeisterschaft 2026 trafen die Nationalmannschaften der Niederlande und Usbekistans in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Das in New York, USA, ausgetragene Spiel verlief dramatisch und endete mit einem 2:1-Sieg für die Niederländer.

Die entscheidenden Tore fielen durch Elfmeter. Obwohl die usbekische Nationalmannschaft kurz vor Schluss ausgleichen konnte, reichte es nicht ganz für ein Unentschieden. Dieses Spiel war ein ernsthafter Test für die Schützlinge von Fabio Cannavaro vor der WM.

Auch Manchester City verfolgte dieses Spiel mit besonderem Interesse. Der Grund: Zwei Spieler des Vereins — der usbekische Verteidiger Abdukodir Husanov und der niederländische Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders — standen die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Neil Leigh, Mitarbeiter der offiziellen Website von Manchester City, äußerte sich zum Spiel und ging auf die Leistung beider Spieler ein. Er schrieb, dass Reijnders und Husanov im Testspiel in New York vor der Weltmeisterschaft die vollen 90 Minuten auf dem Platz standen..

Die niederländische Nationalmannschaft trat in einem Stadion in Manhattan vor leeren Rängen gegen den zentralasiatischen Vertreter Usbekistan an. Cody Gakpo spielte eine Schlüsselrolle. Der niederländische Stürmer verwandelte zwei Elfmeter und führte sein Team zum Sieg.

In den Anfangsminuten wirkten die Niederländer aktiver. In der 13. Minute köpfte Tijjani Reijnders den Ball, verfehlte das Tor jedoch knapp. Kurz darauf verfehlte ein weiterer Versuch nur knapp das Ziel.

In der 32. Minute wurde Crysencio Summerville im Strafraum gefoult und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Cody Gakpo verwandelte den Strafstoß souverän zur Führung.

In der Schlussphase mussten die Niederländer in Unterzahl spielen. Guus Til sah nach einem Handspiel die Rote Karte. Dies gab Usbekistan die Chance, den Druck zu erhöhen und auszugleichen.

In der Nachspielzeit erzielten die „Weißen Wölfe“ den Ausgleich. Igor Sergeyev traf aus kurzer Distanz zum 1:1. Dieses Tor gab Usbekistan großen Auftrieb und ließ die Fans auf ein Remis hoffen.

Doch in den letzten Momenten der dramatischen Partie gab es erneut einen Elfmeter. In der 97. Minute wurde Jan Paul van Hecke im Strafraum gefoult und der Schiedsrichter zeigte zum zweiten Mal auf den Punkt. Cody Gakpo blieb erneut eiskalt und sicherte den 2:1-Sieg für die Niederlande.

Ein weiterer Vertreter von Manchester City, Nathan Aké, blieb in diesem Spiel auf der Bank. Somit spielten zwei Akteure des Vereins — Reijnders und Husanov — durch, während Aké nicht zum Einsatz kam.

Die niederländische Nationalmannschaft startet am 14. Juni gegen Japan in die Weltmeisterschaft. Die „Elftal“ stand 1974, 1978 und 2010 im WM-Finale und geht auch diesmal mit hohen Zielen in das Turnier.

Abdukodir Husanov und seine usbekischen Teamkollegen nehmen zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil. Usbekistan bestreitet sein erstes Spiel in Gruppe K am 18. Juni gegen Kolumbien.

Husanovs Leistung gegen die Niederlande lässt sich auf den ersten Blick zwiespältig bewerten. Einerseits zeigte er in einigen Situationen sehr nützliche Aktionen. Der Verteidiger fing zwei Bälle ab, blockte zwei Schüsse und klärte kurz vor Schluss einen Schuss seines Teamkollegen von Manchester City, Tijjani Reijnders, auf der Linie.

Diese Szene unterstrich Abdukodirs Wachsamkeit als Verteidiger, sein Stellungsspiel und seinen Kampfgeist bis zur letzten Sekunde. Einen Schuss von Reijnders von der Linie zu kratzen, ist keine leichte Aufgabe, besonders wenn die Müdigkeit gegen Ende des Spiels zunimmt.

Andererseits gab es für Husanov in diesem Spiel auch schwierige Momente. Bei einem Eckball wurde er zusammen mit Rustam Ashurmatov wegen eines Fouls an Jan van Hecke bestraft, was zum entscheidenden Elfmeter führte.

Statistiken zufolge gewann Husanov nur einen von sechs Zweikämpfen. Zudem beging er vier Fouls. Ende der ersten Halbzeit bewerteten die Schiedsrichter seine Aktion gegen Malen im Strafraum nicht als Elfmeter. Es gab also durchaus gefährliche Situationen für Abdukodir in diesem Spiel.

Man muss zugeben: Genau dafür sind solche Spiele vor der Weltmeisterschaft da. Gegen einen starken Gegner kann jeder kleine Fehler große Folgen haben. Ein Team auf dem Niveau der Niederlande bestraft solche Situationen sofort.

Dieses Spiel wird eine wichtige Lektion für Husanov sein. Er hat das Potenzial, die körperliche Stärke und die defensiven Fähigkeiten. Aber bei der Weltmeisterschaft sind nicht nur Kraft, sondern auch Kaltblütigkeit, das richtige Lesen des Spiels und Vorsicht im Strafraum entscheidend.

Für die usbekische Nationalmannschaft war dieses Spiel trotz des Ergebnisses ein nützlicher Test. Das Team kämpfte gegen einen starken Gegner bis zum Schluss, glich aus und war nah an einem Remis. Doch der Elfmeter in den Schlussminuten zeigte erneut, dass die Konzentration bei großen Turnieren keine Sekunde nachlassen darf.

Nun wird der Stab um Cannavaro seine Schlüsse aus diesem Spiel ziehen. Defensivfehler, Aktionen im Strafraum, Zweikampfeffizienz und Konzentration am Spielende — all das muss vor dem WM-Auftakt gegen Kolumbien aufgearbeitet werden.

Für Abdukodir Husanov war dieses Spiel eine bittere, aber notwendige Erfahrung. So ist der große Fußball: In einer Szene wird man zum Helden, in der nächsten wird der eigene Fehler entscheidend. Wichtig ist, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Die Weltmeisterschaft rückt näher. Für Usbekistan ist jedes Freundschaftsspiel, jeder Fehler und jede positive Aktion Teil der großen Vorbereitung. In diesem Sinne war das Spiel gegen die Niederlande eine wertvolle Lektion für unsere Nationalmannschaft.