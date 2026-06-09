Jose Mourinho will Nico Schlotterbeck zu Real Madrid holen

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Jose Mourinho will Nico Schlotterbeck zu Real Madrid holen

Nach jüngsten Berichten könnte der Borussia Dortmund-Verteidiger Nico Schlotterbeck seine Karriere in der spanischen Hauptstadt fortsetzen. Es heißt, dass der neue Cheftrainer von Real Madrid, Jose Mourinho, ein großer Fan des deutschen Fußballers ist und ihn im Sommer-Transferfenster verpflichten möchte. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Nico Schlotterbeck selbst hat in Gesprächen mit seinem engen Umfeld mehrfach betont, dass es sein Lebenstraum ist, im "Bernabeu" zu spielen. Obwohl der 26-jährige Verteidiger seinen Vertrag im April bis 2031 verlängerte, enthält die Vereinbarung eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50–60 Millionen Euro. Diese Situation könnte für Dortmund zu einem unangenehmen Szenario werden.

Neben Real Madrid gilt auch Liverpool als einer der Hauptanwärter auf den Fußballer. Liverpool ist gezwungen, seine Abwehr zu verstärken, da es nicht gelungen ist, einen neuen Vertrag mit Ibrahima Konate zu unterzeichnen. Konate wird voraussichtlich als Free Agent zum "Königsklub" wechseln. Florentino Perez hatte vor seiner Wiederwahl zum Präsidenten auf diesen Transfer hingewiesen.

Real Madrid hat ernsthafte Probleme in der Abwehr. Eder Militao ist wegen einer schweren Verletzung langfristig ausgefallen, und Antonio Rudiger kann aufgrund seines Alters und wiederkehrender Verletzungen nicht an allen Spielen teilnehmen. Zudem wird erwartet, dass David Alaba das Team verlässt. Daher wird Schlotterbecks Transfer keine finanzielle Belastung für den Klub darstellen.

Florentino Perez hatte in seinem Wahlkampf versprochen, eine wettbewerbsfähige Mannschaft für den zum Team zurückgekehrten Jose Mourinho zusammenzustellen. Nach einer trophäenlosen vergangenen Saison will Real Madrid seine Innenverteidigung nun mit Namen wie Nico Schlotterbeck und Ibrahima Konate verstärken.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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