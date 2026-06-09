Grund enthüllt: Warum Kenneth Eichhorn Angebot von Liverpool ablehnte

Der FC Liverpool scheiterte bei dem Versuch, das talentierte Teenager-Talent Kenneth Eichhorn von Hertha BSC zu verpflichten. Der hoch eingeschätzte Spieler lehnte einen Wechsel nach Anfield offiziell ab und stellte seine sportliche Entwicklung in den Vordergrund. Das junge Talent bleibt lieber in Deutschland, was den Kampf um seine Unterschrift zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig vor Ende der Transferperiode verschärfte. Laut Goal.com berichtet .

Laut Sky Sport Germany-Journalist Florian Plettenberg investierte der Klub von der Merseyside viel Zeit in das Geschäft, erhielt jedoch letztlich eine Absage. Der englische Gigant hatte ein attraktives Projekt für Eichhorn zur Stärkung seines Nachwuchsbereichs angeboten. Doch der Spieler wählte einen anderen Weg für seine Zukunft, was die Sommer-Transferpläne des Premier-League-Klubs zunichtemachte.

Das von Liverpool unterbreitete Angebot soll sowohl finanziell als auch hinsichtlich des Klubprestiges das attraktivste gewesen sein. Plettenberg betonte, dass die von den Engländern dem 16-Jährigen angebotene Summe höher war als die Gebote aller deutschen Bewerberklubs. Dennoch zog es Eichhorn vor, in einer vertrauten Umgebung zu bleiben und die sportliche Stabilität zu wahren.

Die Bundesliga-Größen liefern sich einen ernsthaften Kampf um den offensiven Mittelfeldspieler, der derzeit auf 20 Millionen Euro geschätzt wird. Während Bayer Leverkusen Druck für einen festen Transfer ausübt, hält RB Leipzig weiterhin an seinen Chancen fest. Eichhorn absolvierte in der vergangenen Saison 20 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte 2 Tore.