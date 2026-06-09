Declan Rice weist auf Mängel in Kobbie Mainoos Spiel hin

Arsenal-Star Declan Rice steht der Effizienz von Manchester United Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo ohne Ball skeptisch gegenüber. Obwohl das junge Talent anstrebte, neben Rice in der Startelf der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft zu spielen, gab es Fragen zu seinen defensiven Bewegungen. Laut Goal.com berichtet .

Manchester Uniteds Cheftrainer Michael Carrick plant, die Mittelfeldlinie in der nächsten Saison grundlegend zu überholen, um Mainoos offensives Potenzial voll auszuschöpfen. Während der Trainer Mainoos Defensivleistung beim 1:0-Sieg gegen Chelsea im April lobte, ist Declan Rice Berichten zufolge besorgt über einige defensive Fehler des jungen Spielers.

Um das Spiel der Mannschaft zu stärken, hat Carrick das erfolgreiche Trio Vitinha, Fabian Ruiz und Joao Neves von Paris Saint-Germain in der Champions League als Vorbild gewählt. Obwohl Manchester United plant, beim 4-2-3-1-System zu bleiben, soll Mainoo hinter Bruno Fernandes mehr Freiheit erhalten und ermutigt werden, tiefer in den gegnerischen Strafraum einzudringen.

Um diese taktischen Änderungen umzusetzen, haben die 'Red Devils' eine Vereinbarung über 38 Millionen Pfund für den Transfer des brasilianischen defensiven Mittelfeldspielers Ederson von Atalanta erzielt. Edersons Ankunft wird es Mainoo ermöglichen, defensive Aufgaben abzugeben und sich mehr auf den Angriff zu konzentrieren. Gleichzeitig bereitet sich der Klub darauf vor, sich von Veteran Casemiro zu trennen.

Mainoo hat kürzlich einen neuen Fünfjahresvertrag mit dem Klub unterzeichnet, muss aber seine Effizienz ohne Ball verbessern, die bei Rice auf Kritik stieß, um einen Platz in der Startelf der englischen Nationalmannschaft zu sichern. Manchester United wird sich nun vollständig darauf konzentrieren, den Kader vor der neuen Saison fertigzustellen.