Declan Rice weist auf Mängel in Kobbie Mainoos Spiel hin

·6·Sport
Declan Rice weist auf Mängel in Kobbie Mainoos Spiel hin

Arsenal-Star Declan Rice steht der Effizienz von Manchester United Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo ohne Ball skeptisch gegenüber. Obwohl das junge Talent anstrebte, neben Rice in der Startelf der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft zu spielen, gab es Fragen zu seinen defensiven Bewegungen. Laut Goal.com berichtet .

Manchester Uniteds Cheftrainer Michael Carrick plant, die Mittelfeldlinie in der nächsten Saison grundlegend zu überholen, um Mainoos offensives Potenzial voll auszuschöpfen. Während der Trainer Mainoos Defensivleistung beim 1:0-Sieg gegen Chelsea im April lobte, ist Declan Rice Berichten zufolge besorgt über einige defensive Fehler des jungen Spielers.

Um das Spiel der Mannschaft zu stärken, hat Carrick das erfolgreiche Trio Vitinha, Fabian Ruiz und Joao Neves von Paris Saint-Germain in der Champions League als Vorbild gewählt. Obwohl Manchester United plant, beim 4-2-3-1-System zu bleiben, soll Mainoo hinter Bruno Fernandes mehr Freiheit erhalten und ermutigt werden, tiefer in den gegnerischen Strafraum einzudringen.

Um diese taktischen Änderungen umzusetzen, haben die 'Red Devils' eine Vereinbarung über 38 Millionen Pfund für den Transfer des brasilianischen defensiven Mittelfeldspielers Ederson von Atalanta erzielt. Edersons Ankunft wird es Mainoo ermöglichen, defensive Aufgaben abzugeben und sich mehr auf den Angriff zu konzentrieren. Gleichzeitig bereitet sich der Klub darauf vor, sich von Veteran Casemiro zu trennen.

Mainoo hat kürzlich einen neuen Fünfjahresvertrag mit dem Klub unterzeichnet, muss aber seine Effizienz ohne Ball verbessern, die bei Rice auf Kritik stieß, um einen Platz in der Startelf der englischen Nationalmannschaft zu sichern. Manchester United wird sich nun vollständig darauf konzentrieren, den Kader vor der neuen Saison fertigzustellen.

Manchester UnitedDeclan RiceKobbie MainooTransfersEngland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

City kurz vor Vertragsverlängerung mit Josko GvardiolCity kurz vor Vertragsverlängerung mit Josko GvardiolHeute, 17:25Donald Trump bei NBA-Finals ausgebuht (Video)Donald Trump bei NBA-Finals ausgebuht (Video)Heute, 16:53Lionel Messi kehrt ins Team zurück: Argentiniens Trainer gibt positive NachrichtLionel Messi kehrt ins Team zurück: Argentiniens Trainer gibt positive NachrichtHeute, 16:37Bayern-Führung lehnt Verkauf von Michael Olise an Real Madrid abBayern-Führung lehnt Verkauf von Michael Olise an Real Madrid abHeute, 16:31Ist die englische Nationalmannschaft zu sehr von Harry Kane abhängig?Ist die englische Nationalmannschaft zu sehr von Harry Kane abhängig?Heute, 16:20Gary Lineker: Zu sagen, Cristiano Ronaldo sei schwächer als Lionel Messi, ist keine BeleidigungGary Lineker: Zu sagen, Cristiano Ronaldo sei schwächer als Lionel Messi, ist keine BeleidigungHeute, 16:12
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan