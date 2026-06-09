Maniche: Cristiano Ronaldo muss bei der WM 2026 in der Startelf stehen

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Maniche: Cristiano Ronaldo muss bei der WM 2026 in der Startelf stehen

Der ehemalige portugiesische Mittelfeldspieler Maniche betonte, dass sein ehemaliger Teamkollege Cristiano Ronaldo für die Nationalmannschaft nach wie vor unersetzlich ist. Seiner Meinung nach sollte der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner trotz seines bevorstehenden 41. Geburtstags im Angriffszentrum Portugals bei der WM 2026 stehen. Wie Goal.com berichtet .

Maniche führte aus, dass es derzeit keinen besseren Stürmer im Kader Portugals als Ronaldo gibt. Obwohl es verschiedene Debatten über das Alter und die Beweglichkeit des Spielers gibt, heben ihn die Torjäger-Instinkte und der Professionalismus des Al-Nassr-Stars von anderen ab. Laut Maniche sollte diese Entscheidung rein ergebnisorientiert und nicht nur aufgrund des Rufs getroffen werden.

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Chelsea und Atlético Madrid hob hervor, dass die portugiesische Nationalmannschaft zwar viele technisch starke Spieler hat, es ihr jedoch an einem kaltschnäuzigen Vollstrecker wie Cristiano Ronaldo mangelt. Er ist der Ansicht, dass Ronaldos Präsenz auf dem Feld eine wichtige Rolle dabei spielt, gegnerische Abwehrspieler abzulenken und Räume für seine Mitspieler zu schaffen.

Maniche äußerte sich auch zu seinem ehemaligen Trainer José Mourinho. Angesichts der Gerüchte über eine mögliche Rückkehr des „Special One“ zu Real Madrid widersprach er der Ansicht, Mourinhos Stil sei veraltet. Maniche verwies auf die enge Beziehung zwischen Florentino Pérez und Mourinho und betonte, dass der Trainer auch weiterhin unter hohem Druck arbeiten kann.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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